Lübnan'da yaşayan Mardinlilerden Büyükelçi Erciyes'e veda yemeği

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yaşayan Mardinliler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes için veda yemeği düzenledi.

Gelecek yıl şubat ayında Lübnan'daki görevi bitecek olan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Lübnan'da yaşayan Mardinlilerin kendisi için düzenlediği veda yemeğine katıldı.

Mardin ve Lübnan yemeklerinin yer aldığı davete, Büyükelçi Erciyes'in yanı sıra, Lübnanlı Milletvekili Prof. Dr. İmad el-Hut, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu ve Mardinliler katıldı.

Lübnan'da görev yaptığı iki seneden fazla süre boyunca, kendisini evinde gibi hissettiğini belirten Büyükelçi Erciyes, "En büyük teşekkürü yemekleri hazırlayan hanımlara yapıyorum. Lübnan'daki en güzel sofrayı siz kurdunuz." dedi.

Görevi boyunca Mardinlilerin sorunları ile ilgilenmeye çalıştığını ve önümüzdeki dönemde birçok projelerinin olduğunu ifade eden Erciyes, "Eminim ki benden sonra gelecek sefir de bunlarla ilgilenecek. Ben de Ankara'dan sizleri yakından takip etmeye devam edeceğim. O yüzden veda etmiyorum çünkü hepiniz kalbimde olacaksınız. Bir kusurumuz varsa hepinizden af dilerim. Bütün Mardinli dostlarımızın Ankara'da bir büyükelçisi olduğunu bilin o da ben olacağım." diye konuştu.

Yemeğin ardından Mardinliler, Büyükelçi Erciyes ile hatıra fotoğrafı çekerek vedalaştı.

- Lübnan'da yaşayan Mardinliler



Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1920'lerde Mardinliler Lübnan'a göç etmeye başladı. Asıl göç 1950-1970 yılları arasında yoğun olarak gerçekleşti. O yıllarda, Lübnan'daki Mardinlilerin sayısının 60-70 binlerde olduğu tahmin ediliyor.



Lübnan'a gelen Mardinliler, uzun yıllar kimlik alma mücadelesi verdi ve bu mücadele, 1994'te dönemin Başbakanı Refik Hariri'nin 15 bine yakın Mardinliye Lübnan vatandaşlığı vermesi ile sonuçlandı.



Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin verdiği rakamlara göre, şu an Lübnan'da, 18 bini konsolosluğa kayıtlı olmak üzere toplamda 30 bine yakın Mardinli yaşıyor. Mardinlilerin yaklaşık 16 bini hem Türk hem de Lübnan vatandaşlığına sahipken, diğer Mardinlilerin de Türkiye vatandaşlığı alma süreçleri devam ediyor.