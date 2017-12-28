Lübnan'da yaşayan Suriyeli mültecilerin kış endişesi

BEKAA (AA) - FURKAN GÜLDEMİR - Lübnan'da çoğunlukla Bekaa Vadisi'ndeki kamplarda imkânsızlıklar içinde yaşayan Suriyeli mülteciler, kış soğuklarının başlamasıyla hayat şartlarının daha da ağırlaşmasından endişe ediyor.

Başkent Beyrut'un doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ndeki 2 bin 500 kişilik Avde Kampı, büyük ölçüde prefabrik evlerden, yer yer de çadırlardan oluşuyor.

Mülteciler, evlerinin üzerindeki su depoları ile günlük mutfak ve tuvalet ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Elektrik, kampa günün belli saatlerinde çok kısa süreli veriliyor. Kampta mültecilerin hizmet aldığı merkezlerde jeneratör bulunsa da çalışması için mazot gerekiyor.

Kampın sokaklarından yükselen sesler, çocukların her türlü imkânsızlığa ve soğuğa rağmen oyunlarına devam ettiğinin göstergesi.

Kamptaki okulda çocuklar eğitimlerini sürdürürken, okuma yazma bilmeyen Suriyeli kadınlar da her gün servisle kampın dışındaki kursa gidiyor. Kamptaki kadınların meslek öğrenmesi için kurulan merkezlerde ise genç kızlar eğitim görüyor.



- "Artık ülkeme dönmek istiyorum"

AA muhabirine konuşan Suriyeli mülteciler, henüz başlayan soğuklarla mücadelede en çok soba, yakacak mazot ve battaniyeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Yaklaşık 5 sene önce Şam'dan Lübnan'a gelen Afaf el-Nabki (70), kış aylarında kendileri için her şeyin daha zor olduğunu belirtti.

Savaştan önceki hayatını özlemle anan Nabki, "Savaş sırasında bile buradaki kadar sıkıntı çekmedik. Burada hayat çok zor. Özellikle kışın ihtiyaçlarımız artıyor. Kar yağmaya başlayınca çok soğuk oluyor. Soba için yeterli mazot bulamıyoruz. Artık ülkeme dönmek istiyorum. Ama bu kampta öleceğimi hissediyorum." dedi.

Suriye'nin Dera şehrinden Lübnan'a gelen 4 çocuk babası Ebu Said (40) ise soğuklarla birlikte iş bulamamaktan şikâyetçi.

İki farklı kampta kaldıktan sonra Avde Kampı'na yerleştiğini belirten Ebu Said, "Çalışacak iş bulamıyoruz. Bulsak bile çok düşük ücretler alıyoruz. Kamptaki zorlukları biraz olsun azaltmak için çalışmak lazım. Çünkü burada hayat gerçekten zor, özellikle kışın. İnşallah savaştan sonra ülkeme döneceğim." diye konuştu.

- "Odanın içi dondurucu soğuk oluyor"

Suriye'nin Humus kentinden 4 yıl önce Lübnan'a gelen 29 yaşındaki Um Kasım da soğukla mücadelelerini şöyle anlattı:

"Kamptaki barınaklarımızın bir kısmı ahşap bir kısmı ise demirden. Bu nedenle kış şartlarından çok kolay etkileniyoruz. Odanın içi dondurucu soğuk oluyor. Soba sayesinde biraz ısınıyoruz. Ancak soba için de mazot gerekli. Çocukları da dışarı çıkarmıyoruz. Çünkü ıslanınca hasta oluyorlar. Bu küçük odada bir battaniyenin altında hep beraber ısınmaya çalışıyoruz."

Yaklaşık 5 yıldır Lübnan'da bulunan ve Avde Kampı içindeki manavda çalışan Muhtar Ebu Muhanned (60) de kışın kampta hayatın durduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki sene Suriyeli mültecilere yardımların artacağı bir yıl olur." temennisinde bulundu.

- "Kışın battaniye, ilaç ve ısınmak için mazota ihtiyaç var"

Lübnan genelinde Suriyelilere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan bir derneğin yöneticisi Ömer Cannun ise Avde ve Yasmin kamplarında yürüttükleri yardım çalışmaları ve kampta yaşayan Suriyeliler hakkında bilgiler verdi.

Suriye krizinin başından itibaren Lübnan'a sığınan mültecilere yönelik yardım çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Cannun, "Hâlihazırda Lübnan genelinde Suriyeli mültecilerin yaşadığı birçok kampa hizmet götürüyoruz. Amacımız Suriyelilerin onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmesine yardım etmek. Hizmetlerimiz arasında gıda yardımı, tıbbi destek, çocuklar için psikolojik destek ve kadınlara yönelik projeler yer alıyor." dedi.

Cannun, kamptaki mültecilerin özellikle kışın battaniye, ilaç ve sobalarında ısınmak için kullandıkları mazota ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Cannun, "Bu iki kampta 2 bin 500 Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. Kamptaki faaliyetlerimize eksikliklere rağmen aralıksız devam ediyoruz. Lübnan genelinde yardım ulaştırdığımız ihtiyaç sahibi kişi sayısı 38 bini aşıyor." diye konuştu.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük kısmı Bekaa Vadisi olarak adlandırılan bölgede kendi imkânları ile kurdukları çadırlar ve prefabrik evlerde yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dün yaptığı açıklamada, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e düştüğünü bildirmişti. Lübnan makamları ise ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci olduğunu ifade ediyor.



