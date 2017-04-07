Lübnan'da yaşayan Türkler 9 Nisan'da sandık başına gidecek

BEYRUT (AA) - FURKAN GÜLDEMİR - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşlarının anayasa değişikliğine ilişkin referandumda oy kullanmak için 9 Nisan'da sandık başına gideceğini söyledi.

Halk oylaması öncesinde Beyrut Büyükelçiliğinde yapılan hazırlıklar ve seçmen bilgileri hakkında AA muhabirine bilgi veren Erciyes, "Lübnan'da yaklaşık 18 bin kayıtlı vatandaşımız var. Fakat bunlardan sadece 4 bin 224'ü kayıtlı seçmen. Pazar günü büyükelçiliğimizde sabah 9'dan akşam 9'a kadar halk oylaması için vatandaşlarımız oy kullanacak. Ancak akşam 9'da da eğer bekleyen olursa yine Yüksek Seçim Kurulunun uygulamalarına göre onları da içeri alacağız." dedi.

Referandum oylaması için elçilikte 4 sandığın kurulacağını kaydeden Erciyes,"Kasım 2015 seçimlerinde Lübnan'daki kayıtlı seçmenlerimizin yüzde 23'ü yani yaklaşık 960 kişi oy kullanmıştı. Bizim arzumuz tüm kayıtlı vatandaşlarımızın büyükelçiliğimize gelerek demokratik tercihlerini yapmaları ve oy kullanmaları. Onun için büyükelçiliğimiz, sosyal medya yoluyla vatandaşlarımıza demokratik haklarını kullanmaları ve o gün büyükelçiliğimize gelmeleri konusunda bir kampanya da yaptı. Arzumuz, bu yüzde 23 oranının daha da yükseklere çıkması." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Erciyes, vatandaşlardan en çok "seçmen listesine kayıtlı olup olmadıkları" yönünde sorular geldiğini belirterek, "Bu durumu vatandaşlarımız Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasından öğrenebilir." diye konuştu.

- Geçerli bir kimlik belgesi şart

Oy verme işlemi sırasında vatandaşların yanlarında muhakkak "Türkiye'den verilmiş pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet" gibi geçerli bir kimlik belgesi getirmeleri gerektiğini vurgulayan Erciyes, "Lübnan kimliğiyle oy kullanılamayacağı" uyarısında bulundu.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ilk defa 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmaya başladığını hatırlatan Erciyes, bunu "Türk demokrasisi için önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Erciyes, "16 Nisan, Türkiye için Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olacak. Onun için ben de tüm vatandaşlarımızın hem Lübnan'daki hem ülkemizdeki vatandaşlarımızın muhakkak sandık başına giderek demokratik haklarını kullanmalarını ve halk oylamasına katılmalarını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Lübnan arasındaki köklü ve tarihi ilişkilere dikkati çeken Erciyes, Lübnan'da yaklaşık 30 bin Türk vatandaşı bulunduğunu ancak tüm teşviklere rağmen büyükelçiliğe gelerek kayıt yaptıranların sayısının ise sadece 18 binle sınırlı kaldığını ifade etti.

Büyükelçi Erciyes şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunu Mardin'den gelen Arap kökenli vatandaşlarımız oluşturuyor. Ayrıca Osmanlı döneminde Girit'ten gelen Türkler, Türkmenler, Osmanlı hanedanının mensupları ve Türkiye'den Lübnan'a göç etmiş diğer köklü aileler de buradaki vatandaşlarımız arasında."





