Lübnan'da yılbaşı kutlamaları

BEYRUT (AA) - Başkent Beyrut'un sembolik merkezi Şehitler Meydanı'nda, yüzlerce kişi yeni yıl kutlamasına katıldı.

Yılbaşına saatler kala meydanda toplanan halk, meydana kurulan yaklaşık 15 metrelik ışıklandırılmış yılbaşı ağacı önünde fotoğraf çektirdi.

Soğuk havaya rağmen her yaştan meydana toplananlara, Noel Baba kostümlü satıcılar eklendi. Çocuklar, Noel Baba kostümlü satıcılarla fotoğraf çektirdi.

Saatler yeni yıla yaklaştığında, meydandaki kalabalık giderek arttı. Yeni yıla girildiğinde ise meydanda havai fişek atıldı. Trafikte araçlarında bekleyenler de meydandakilerin coşkusuna kornalarla eşlik etti.

Öte yandan, şehrin birçok noktasında ışıklı ve renkli yılbaşı süsleri dikkati çekti. Gün içinde de alışveriş yerlerinde yoğunluk gözlendi. Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu Lübnan'da bir çok kişi de gün içinde havaya ateş açarak yeni yılı kutladı.

Ortadoğu coğrafyasındaki en yoğun Hristiyan nüfusuna sahip Lübnan'da, yeni yıl ve Noel kutlamaları renkli görüntülere sahne oluyor.

Ülkedeki yetkililer, yurt dışında yaşayan yüz binlerce Lübnanlının yılbaşı tatili için memleketine geldiğini açıklamıştı.