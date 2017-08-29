Lübnan'daki basın mensuplarının zorlu görevi

BEKAA (AA) - MUHAMMED ALİ AKMAN - Suriye sınırında DEAŞ'tan alınan bölgede Lübnan ordusunun dün düzenlediği tura katılan basın mensupları zor şartlar altında görevlerini tamamladı.

Lübnan ordusunun, DEAŞ'a karşı 19 Ağustos'ta başlattığı "Dağların Şafağı" operasyonunun sona erdiğini ve bölgenin tamamının kontrol altına aldığını göstermek, operasyon sırasında yaşananlar hakkında bilgi vermek için dün düzenlediği basın turuna katılan medya mensupları, coğrafi şartların zorluğuna rağmen görevlerini yerine getirdi.

DEAŞ'tan alınan bölgedeki eski yollarda mayın tehlikesi bulunduğu için birkaç gün önce açılmış yeni toprak yollardan operasyon bölgesine giden araçların gün boyunca yoğun bir toz içerisinde ilerlemesi nedeniyle, basın mensupları zor anlar yaşadı.

Buldukları kumaş parçaları ve fazla kıyafetlerle toza karşı yüzlerini kapatan basın mensupları, poşet ve kumaş parçaları ile de kamera ve fotoğraf makinalarını korumaya çalıştı.

Kameramanlar ve foto muhabirleri, çoğu zaman araç üzerinde seyir halindeyken görüntü almak zorunda kaldı. Sınıra sıfır noktadaki dağların zirvesine çıkan canlı yayın araçları da televizyon kanalları için canlı yayın gerçekleştirdi.

Bölgede mayın temizleme işleminin halen devam etmesi nedeniyle basın mensupları, araçlardan indiklerinde, ordu tarafından sınırları belirlenmiş küçük alanlarda hareket edebildi.

Lübnan ordusu, terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı ülkenin kuzeydoğusundaki Ra's Baalbek, El-Kaa ve El-Fakiha'nın dağlık bölgelerinde, yerli ve yabancı basın mensupları için dün bilgilendirme amaçlı "basın turu" düzenlemişti.

- Dağların Şafağı operasyonu

Lübnan ordusu, 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı "Dağların Şafağı" operasyonunda önceki gün ateşkes ilan etmişti. Operasyonda 6 Lübnan askeri hayatını kaybetmiş 17 asker ise yaralanmıştı.



Ateşkes, DEAŞ'ın 2014'te kaçırdığı 9 Lübnan askerinin cesedini Lübnan'a teslimine karşılık, terör örgütünün Suriye'nin Deyrizor şehrine çekilmesiyle ilgili süren müzakereler kapsamında ilan edilmişti.

DEAŞ örgütünün cesetleri Lübnan ordusuna vermesinin ardından Lübnan'dan ayrılması ile operasyon sona erdi.