Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışma: 2 ölü

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Filistinli mültecilerin kaldığı bir kampta çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda Fetih hareketi ile terör örgütü DEAŞ bağlantılı Bilal Bedr grubu mensupları arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin Ebu Ali Talal isimli Fetih hareketi yetkilisi olduğu belirtildi.

Ağır silahların kullanıldığı çatışmaya, Bilal Bedr grubu mensuplarının kamptaki ortak güvenlik birimine bağlı bir merkeze düzenlediği saldırının neden olduğu ifade edildi.

Lübnan güvenlik güçlerinin kamp çevresindeki önlemleri arttırdığı kaydedilirken, bölgeden zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan çatışmanın ardından bir araya gelen Filistinli liderlerin ateşkes konusunda anlaştığı bildirildi.

Filistinli grupların oluşturduğu ortak güvenlik biriminin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "güvenlik merkezine saldıranların arandığı belirtilirken, bu kişilere teslim ol" çağrısı yapıldı.

Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda nisan ayında da Fetih hareketi ve Bilal Bedr grubu mensupları arasında çatışma çıkmış, günlerce süren olaylarda siviller dahil 6 kişi ölmüş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.



Lübnan'daki Filistinli mültecilere ait 12 kampta Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 460 bin kişi yaşıyor. Kampların güvenliği, Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor. Yaklaşık 100 bin Filistinli mültecinin yaşadığı Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda Filistinli gruplar arasında zaman zaman silahlı çatışmalar çıkıyor.









