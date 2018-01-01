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Lübnan'dan 55 bin kartpostal alındı

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Lübnanlı bir aileye ait birçok Müslüman ülkesi ile İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun farklı zaman dilimlerine ait 55 bin kartpostaldan oluşan koleksiyonunu satın aldı - Atatürk Kitaplığı'na getirilen kartpostalların, katalog çalışması yapıldıktan sonra dijital ortama aktarılması planlanıyor

Lübnan'dan 55 bin kartpostal alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Lübnanlı bir ailenin biriktirdiği Müslüman ülkeler ile İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun farklı zaman dilimlerine ait 55 bin kartpostaldan oluşan arşivini satın aldı.

Son yıllarda sahaflardan, kitapçılardan, şahıslardan ve müzayedelerden, "nadir eser" olarak değerlendirilen; el yazması kitaplar, eski haritalar, salnameler, beratlar, fermanlar, belgeler ve kartpostalları temin eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı yetkilileri, Lübnanlı bir ailenin zengin bir kartpostal arşivine sahip olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine aile ile iletişime geçen yetkililer, 55 bin kartpostaldan oluşan arşivi satın alarak Atatürk Kitaplığı'na getirdi.

Koleksiyonda; Anadolu'daki yerleşimlerin yani sıra Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Filistin, Suriye, Irak gibi Müslüman ülkelerin değişik kentlerine ait kartpostallar bulunuyor.

Sadece İstanbul'un değişik zaman dilimlerini gösteren 2 binin üzerinde kartpostalın bulunduğu arşivin tasnif ve katalog çalışması devam ediyor.

Katalog çalışmasından sonra tüm kartpostalların, dijital ortama aktarılarak araştırmacıların ve meraklıların hizmetine sunulması planlanıyor.

İki yılda 155 bin "nadir eser" alan Atatürk Kitaplığı, bunların büyük bölümünü dijital ortama aktararak sistemindeki görüntü sayısını 6 milyona çıkardı.

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