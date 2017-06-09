Lübnan'dan Arap ülkelerine diyalog çağrısı

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin diyalog ve uzlaşı çağrısında bulundu.

Başkent Beyrut'ta Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Basil, Katar krizi konusunda Lübnan'ın ilk resmi açıklamasını yaptı.

Basil, Lübnan'ın Katar kriziyle ilgili neden sessiz kaldığı yönündeki bir soru üzerine, "Lübnan, yalnızca Arap kardeşlerini uzlaştırmaya çalışıyor. Ancak Lübnan, bu çabası ile Arap ülkelerinin ve dost olduğu diğer ülkelerin siyasetlerine karışmıyor." dedi.

Krizin daha fazla artırılması yerine diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Basil, "Hepimizin ortak amacı Arap Birliği'nin tüzüğünde de ifade edildiği gibi terörle mücadele etmek, aşırılıkları ortadan kaldırmak ve Arap ülkelerinin refahını artırmak. Bu nedenle sorunlarımızı birlikte çözmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Suriyeli mülteci krizi ve terörizmin Lübnan'ın önündeki en büyük iki engel olduğunu söyleyen Basil, "Uluslararası toplum Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını daha fazla karşılayamayacak noktaya geldi. Lübnan'daki Suriyeli mülteci krizi kritik bir aşamada." diye konuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Katar'ın komşusu olan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını da Katar'a kapatmıştı.Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.