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Lübnan'ın bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümü

- Cumhurbaşkanı Avn: - "Lübnan'ın, etrafındaki çatışmalarla arasına mesafe koyması gerekiyor"

Lübnan'ın bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümü

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'ın bölgedeki çatışmalardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Avn, Lübnan'ın bağımsızlığını kazanmasının 74'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir televizyon kanalından halkına seslendi.

Önceliğinin Lübnan'ı bölgesel çatışmaların etkisinden uzak tutmak olduğunu belirten Avn, "Lübnan'ın, etrafındaki çatışmalarla arasına mesafe koyması gerekiyor." dedi.

Avn, Lübnan ordusunun, ülkenin kuzeydoğusundaki terör unsurlarına karşı gerçekleştirdiği operasyondan övgüyle bahsetti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinen Cumhurbaşkanı Avn, "İsrail deniz, hava ve karadan sınırlarımızı ihlal ederek egemenliğimizi çiğniyor ve bizi tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

- Arap ülkelerine mesaj

Avn, konuşmasında Arap ülkelerine de mesaj verdi. Lübnan'la iş birliği ve ilişkileri yürütmenin daha fazla öngörü ve rasyonellik gerektirdiğine dikkati çeken Avn, "Diğer türlü davranış, Lübnan'ı ateşe atmak gibi olur. Yaşanan her şeye rağmen kendini ve üyelerini koruması için Arap Birliğinin prensiplerine, yardımsever ruhuna ve hedeflerine olan inancımızı koruyoruz." diye konuştu.

Uluslararası toplumun Lübnan'daki istikrarın öneminin farkında olduğunu dile getiren Avn, uluslararası adaletin tam uygulanarak bu istikrarın korunması çağrısında bulundu.

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