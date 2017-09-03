Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kampında bayram sevinci

BEKA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde Suriyeli mültecilerin yoğun şekilde yaşadığı Arsal kampındaki ihtiyaç sahiplerine Türk hayırseverlerin kurban bağışlarını ulaştırdı.

Baalbek bölgesindeki Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampta kurban eti dağıtımı yapan TDV gönüllüleri, Suriye sınırına yakın Arsal bölgesinde yaklaşık 70 bin mültecinin yaşadığı Arsal kampına girdi.

Burada kurban kesimi yapan gönüllüler, kurban etlerini dağıtım için partner kuruluşlara teslim etti.

TDV Kurumsal İletişim Müdürü Kerim Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram süresince Lübnan'ın farklı bölgelerinde kurban kesimi ve et dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Arsal kampında bin 100 aileye kurban eti ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Küçüksarı, Lübnan genelinde 45 bin aileye bayramın sevincini yaşattıklarını kaydetti.

Dünyada 135 ülkede TDV'nin kurban faaliyetinin devam ettiğini vurgulayan Küçüksarı, çalışmalara gönüllülerin katıldığını aktardı.

Gönüllülerin gittikleri ülkelerde mahrumiyet ve sıkıntıları yerinde gördüklerini dile getiren Küçüksarı, "Sıkıntıları görünce daha farklı bir duyguya kapılıyorlar. Bu insanlar daha fazla dert sahibi oluyorlar. Ülkemize geri döndüklerinde o sıkıntılara çözüm üretmeye çalıştıkları gibi kendi ülkemizdeki imkanların farkına varıyorlar. Dünya genelinde yaşayan Müslümanların sorunlarına çözüm üretebilmek için daha fazla gayret içerisine giriyorlar." şeklinde konuştu.

Faaliyetlere katılan gönüllülerden Yunus Çelik, dağıtıma bizzat şahit olmak üzere bölgeye geldiğini belirterek, "Dört gün boyunca kamplara geldik. Buradaki muhtaç insanlarla iletişim kurduk, onlara yardımlarımızı ulaştırdık, dualarını aldık mutluyuz." dedi.

Lübnan'daki kurban kesimi ve et dağıtım faaliyetlerine katılan TDV gönüllülerinden Erkan Arslantürk, tatlı yorgunluk hissettiklerini ifade ederek, "Elhamdülillah bize teslim edilen emanetleri getirdik, onları ulaştırdık. Bunun sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah burada bulunan mülteci kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

TDV'nin partner kuruluşunun temsilcisi Ziyad Muhammed ise yardımlarını ve kurbanlarını gönderdikleri için Türkiye halkına teşekkürlerini iletti.

TDV heyeti daha sonra Arsal kampı içerisinde bulunan bir yetimhaneyi ziyaret etti.