Lübnanlı alimlerden

BEYRUT (AA) - Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ve Lübnan Müslüman Alimler Birliği, cuma gününün tam gün tatil olmasını talep etti.

Daru'l Fetva Kurumu'nda Lübnan Müslüman Alimler Birliği üyeleri ile bugün yaptığı toplantıda konuşan Müftü Deryan, cuma gününün tam gün tatil olmasını istediklerini söyledi.

Meclisteki, cuma tüm gün çalışmayı, cumartesi ve pazar günü tatil yapmayı gerektiren yeni yasa tasarısı görüşmelerini yakından takip ettiğini belirten, Müftü Deryan, "Meclis Başkanı Nebih Berri ile bu konu hakkında irtibat halindeyim. Bu talebimiz yetkili kişilere ulaşıyor ve yakında olumlu bir gelişme ile sonlanacağını düşünüyorum." dedi.

Bu konuda görüşmelerine devam edeceğini vurgulayan Müftü Deryan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, cuma ve pazar günlerinin tatil olması taleplerini ilettiğini aktardı.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Lübnan Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raid Halihal, "Lübnan Meclisine bir mesaj göndermek istiyoruz. Beraber yaşadığımız bu ülkede haklarımız da ortak olmalıdır. Biz, kimsenin hakkını almıyoruz ve hiç kimsenin de bizim hakkımızı almasını istemiyoruz. Cuma bizim hakkımızdır ve ilkelerimizden bir tanesidir. Müftümüzün, cuma günü tam gün tatil olsun talebini destekliyor ve bu konuda geri adım atmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da herkesin eşit olduğuna ve kimsenini ikinci sınıf vatandaş olmadığına dikkati çeken Halihal, "Cuma konusu tatilin bir gün fazla veya eksik olması değildir. Bu dini bir meseledir ve bizim için son derece önemlidir." diye konuştu.

Daru'l Fetva Kurumu'nda düzenlenen toplantıya, Lübnan'ın farklı bölgelerinden gelen 150'den fazla ilim adamı katıldı.

- "Cuma günü tatil olsun" tartışması

Lübnan hükümetinin geçen günlerde meclise sunduğu yeni yasa tasarısı, cuma günü tam gün çalışmayı, cumartesi ve pazar günü tam gün izin yapmayı kapsıyor. Bu yasa tasarısı nedeniyle hangi günün tatil olacağı tartışmaları ülkede yeniden gündeme geldi.

Lübnan'da Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında hangi günün tatil olacağı tartışması, bağımsızlığın elde edildiği 1945 yılından bu yana devam ediyor. Lübnan'da şu anda cuma ve cumartesi yarım mesai, pazarları ise tam gün izin yapılıyor.



