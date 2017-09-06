Lübnanlı askerlerin DNA'sıyla ailelerinden alınan doku örnekleri uyumlu

BEYRUT (AA) - Terör örgütü DEAŞ tarafından üç yıl önce kaçırılan ve anlaşma kapsamında 28 Ağustos'ta naaşları teslim edilen askerlerin DNA'sı ile ailelerinden alınan doku örneklerinin uyumlu olduğu tespit edildi.

Savunma Bakanlığı binasında bu sabah, DNA testini yapan doktorlar, kaçırılan askerlerin aileleri ve askeri mahkeme yetkilileri ile bir araya gelen Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, DEAŞ'tan alınan cesetlerin, üç yıl önce kaçırılan askerlere ait olduğunun DNA sonuçları ile kanıtlandığını söyledi.

Riyad Sulh Meydanı'ndaki çadırda toplanan, kaçırılan askerlerin aileleri, Hükümet Sarayına geçerek Başbakan Saad Hariri ile görüştü.

Ailelere başsağlığı mesajını ileten Hariri, tüm Lübnan halkının onların hüznüne ortak olduğunu ve sabırlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Kaçırılan askerlerden Muhammed Yusuf'un babası Hüseyin Yusuf, Hükümet Sarayında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, askerlerin kaçırılması olayı hakkında açılacak davayı yakından takip edeceklerini vurguladı.

Oğullarının isimlerinin siyasi malzeme olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirten Yusuf, Hizbullah örgütünün DEAŞ ile anlaşma yapmasını eleştirerek, "Oğlumun akıbetinin bu şekilde sonuçlanması yerine açıklığa kavuşmayan bir olay olarak kalmasını tercih ederdim." diye konuştu.

Aileler, Riyad Sulh Meydanı'nda oğullarının geri getirilmesi için 3 yıl önce kurdukları çadırları kaldıracaklarını belirtti.

- Cuma günü ulusal yas ilan edildi

Kaçırılan askerlerin resmi cenaze töreni 8 Eylül Cuma günü Savunma Bakanlığı binası önünde gerçekleşecek. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü ulusal yas ilan edildi. Lübnan Askeri Mahkemesi, askerlerin kaçırılması ile ilgili yeni bir soruşturma başlatacağını duyurdu.

- Ağustos 2014'te çok sayıda Lübnan askeri kaçırılmıştı

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında Ağustos 2014'te ordu birlikleriyle Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86'sı yaralanmış, çok sayıda asker de Nusra Cephesi ve DEAŞ tarafından kaçırılmıştı.

Kaçırılan askerlerin yakınları, çocuklarının geri getirilmeleri talebiyle Beyrut'taki Başkanlık Sarayı yakınında yer alan Riyad Sulh Meydanı'nda çadırlar kurarak eylem başlatmıştı.

DEAŞ kaçırdığı 11 askerden 2'sini infaz ederken, diğer 9 askerle ilgili şimdiye kadar hiçbir açıklama yapmamıştı. Nusra Cephesi tarafından kaçırılan 16 asker ise aylar süren müzakereler sonucunda Aralık 2015'te serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan askerlerin yakınları meydandaki çadırlarını kaldırırken, DEAŞ'ın elinde rehin tutulan askerlerin aileleri çadırlı eylemlerini şimdiye kadar sürdürmüştü.

- Dağların Şafağı operasyonu

Lübnan ordusu, 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı "Dağların Şafağı" operasyonunda 27 Ağustos'ta ateşkes ilan etti. Bir sonraki gün de operasyonun sonlandırıldığını duyurdu. Operasyonda 7 Lübnan askeri hayatını kaybetti, 16 asker ise yaralandı.

Ordu ve DEAŞ arasında sağlanan anlaşma kapsamında, DEAŞ'ın 2014'te kaçırdığı Lübnan askerlerinin naaşını Lübnan'a teslimine karşılık, terör örgütü, Suriye'nin Deyrizor şehrine gitmek üzere Lübnan'dan ayrıldı.