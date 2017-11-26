Lübnanlı Çelebi'den Menderes ve Erbakan'a vefa ziyareti

İSTANBUL (AA) - Yükseköğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve "Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması" dolayısıyla İstanbul'a gelen 89 yaşındaki Lübnanlı Ali Çelebi, üniversite yıllarında tanıştığı merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan ve hayranlık duyduğu Adnan Menderes'in mezarlarını ziyaret etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği bölümünden 60 yıl önce mezun olan ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Lübnanlı Ali Çelebi, Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından dün düzenlenen "Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması" için İstanbul'a geldi.

Etkinlikte, Türkiye'de yükseköğrenim gören dünyanın dört bir tarafından gelenlerle bir araya gelen Çelebi'ye de Başbakan Binali Yıldırım tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının bulunduğu ebru süslemeli tablo hediye edildi.

Lübnanlı Çelebi, bugün de üniversite yıllarını geçirdiği ve büyük bir hayranlık beslediği İstanbul'u gezdi.

Oğlu Tevfik Çelebi ile geldiği İstanbul'daki ziyaretleri kapsamında önce merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in Topkapı Anıt Mezar'daki kabrini, sonra da İTÜ'deki öğrencilik yıllarında tanıştığı merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Burada Menderes ve Erbakan için dua eden Çelebi, gözyaşlarına da hakim olamadı.

- "Türkiye'de 10 yıl kaldım"

Ali Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a ilk kez 1954'te geldiğini ve 10 sene kaldığını belirterek, bu ülkede kendisini hiçbir zaman yabancı hissetmediğini söyledi.

İstanbul'a geldiği ilk ay Necmettin Erbakan'la tanıştığını anlatan Çelebi, "Rahmetli Erbakan'la ilk kez Gümüşsuyu'nda bir camide tanıştık. Sonra dostluğumuz, arkadaşlığımız kardeşliğe döndü. Erbakan'la Makine Mühendisliği bölümünde her gün görüşüyorduk. Namaz vakitlerinde de her gün karşılaşıyorduk." dedi.

Çelebi, üniversite eğitiminin ardından İstanbul'da alanındaki bazı işlerde çalıştıktan sonra Lübnan'a döndüğünü kaydetti.

- "Mazlum bir adamı öldürdüler"

Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes'e olan hayranlığını dile getiren Çelebi, şunları söyledi:

"Menderes'le, 1953'te Lübnan'a geldiğinde tanıştık. Rahmetli Menderes, Atatürk'ten sonra Türkiye'nin ikinci banisiydi. Türkiye'nin her yerinde onun eserleri var. Çok seviyordum. 1959'da Londra'da uçağı düştükten sonra İstanbul'a döndüğünde onu karşılamaya gitmiştim. Mazlum bir adamı öldürdüler. Çok iyi, kalbi çok temiz olan bir adamdı."

- "15 Temmuz'da bütün gece dua ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediğini anlatan Çelebi, "Erdoğan'ı da çok seviyorum. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi hiç uyumadık, bütün gece sabaha kadar dua ettik. Ben Erdoğan'ı çok seviyorum çünkü o çok iyi bir adam." dedi.

Çelebi, kendisini bir Türk olarak hissettiğini vurgulayarak, "Türkiye'de hiçbir zaman yabancılık çekmedim. Burada hep kardeşliği buldum. Türklere her zaman çok dua ediyorum. 'Ne mutlu Türk'üm diyene.' diyorum. Ben de Türk olarak hissediyorum, yabancı değilim." ifadelerini kulandı.

Ali Çelebi, YTB görevlileri eşliğinde daha sonra 1. Abdülhamit'in türbesini, Sirkeci Garı ve Sultanahmet Camisi'ni gezdi.

