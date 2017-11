Lübnanlı Çelebi'den Menderes ve Erbakan'a vefa ziyareti - Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde YTB tarafından düzenlenen "Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması" kapsamında İstanbul'a gelen 89 yaşındaki Lübnanlı Ali Çelebi, üniversite döneminde tanıştığı Necmettin Erbakan ve hayranlık duyduğu Adnan Menderes'in mezarlarını ziyaret etti - İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden 60 yıl önce mezun olan ve burada yüksek lisansını tamamlayan Çelebi: - "Rahmetli Erbakan'la ilk Gümüşsuyu'nda bir camide tanıştık. Sonra dostluğumuz, arkadaşlığımız kardeşliğe döndü. Erbakan'la Makine Mühendisliği bölümünde her gün görüşüyorduk. Namaz vakitlerinde de her gün karşılaşıyorduk" - "Rahmetli Menderes, Atatürk'ten sonra Türkiye'nin ikinci banisiydi. Türkiye'nin her yerinde onun eserleri var. Çok seviyordum" - "Erdoğan'ı da çok seviyorum, 15 Temmuz gecesi hiç uyumadık, bütün gece sabaha kadar dua ettik"

26 Kasım 2017 Pazar 13:17