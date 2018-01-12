Lübnanlı esnafın

TRABLUS (AA) - MUHAMMED ALİ AKMAN - Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus şehrinde esnaflık yapan Ebubekir Avab (35), tarihî çarşıdaki dükkânının önünde her cuma fakirlere yemek dağıtıyor.

Lübnan'ın ikinci büyük şehri Trablus'taki tarihî çarşıda giysi ve ayakkabı satışı yapan Avab, şehirdeki ihtiyaç sahipleri için önceleri sadece ramazan ayında yemek dağıtırken, yaklaşık üç sene önce bunu her hafta cuma namazından sonra yapmaya başladığını belirtti. Avab, çoğunlukla kendi cebinden karşıladığı yardım için bazen arkadaşlarının da destek olduğunu söyledi.

Artık bir geleneğe dönüşen cuma yemeklerine "Size Allah için ikramda bulunuyoruz" adını verdiğini belirten Avab, "Çoğu zaman falafel, bazen döner bazen de sadece ekmek dağıtıyoruz, ama her cuma mutlaka bir şeyler dağıtmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Çoğunluğu Sünni Müslümanlardan oluşan Trablus'ta çok sayıda yoksul olduğuna dikkati çeken Avab, "Fakirleri sadece ramazan ayında hatırlamak doğru değil. Haftada bir gün yemek dağıtmak da bir çözüm olmuyor ama en azından çocuklara moral oluyor. Ücretsiz yemek yemek için her cuma buraya geliyorlar." ifadelerini kullandı.

- Trablus'ta yoksulluk artıyor

Trabluslu esnaf, ülkedeki veya dışarıdan gelen yardım kuruluşlarının Suriyeli ve Filistinli mültecilere yardım yaptıklarını, buna karşılık Lübnan'ın kendi halkından da yardıma muhtaç çok sayıda aile olduğunu vurguladı. Avab, özellikle Trablus şehrinde yoksulların sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Cuma günleri yaptığı etkinliğe genelde çocukların geldiğini, ama zamanla yemek yemeğe gelen yetişkinlerin sayısında da artış olduğunu söyleyen Avab, "Esnaf arkadaşlar gelen kişilerin mutluluğunu gördükçe daha fazla yardım yapma talebinde bulunuyorlar. Bu etkinlikten herhangi ticari bir çıkar sağlamayı düşünmüyoruz. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak ve fakirlerin duasını almak için yapıyoruz." diye konuştu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 80 kilometre uzaklıktaki Trablus, Suriye'de başlayan iç savaşın ardından 2012-2014 yılları arasında yoğun çatışmalarla dünya gündemine gelmişti. Onlarca kişinin öldüğü çatışmalar, şehrin önemli gelir kaynaklarından turizm sektörüne büyük darbe vurmuştu.

Trablus'a gelen turist sayısının önemli oranda düşmesi, şehirdeki yoksulluk oranının giderek artmasında da etkili olmuştu.



