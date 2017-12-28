Lübnanlı şarkıcı Elissa'dan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebeğe destek

BEYRUT (AA) - Lübnanlı ünlü şarkıcı Elissa Zekeriya Huri, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebeğe destekte bulundu.

Elissa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tek gözünü kapattığı bir fotoğrafını koyarak, "Kerim ile dayanışma" (SolidarityWithKarim) etiketini kullandı.

Twitter'da 13 milyona yakın takipçisi olan Elissa'nın Kerim bebeğe destek fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni alarak paylaşıldı.

İki aylık Kerim bebek, Suriye'nin başkenti Şam'da, Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinde yaklaşık bir ay önce rejimin topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybetti.

Bebeğin fotoğrafının AA tarafından paylaşılmasının ardından Türkiye ve dünyadan çok sayıda kişi, sosyal medyada dayanışma mesajları paylaşmıştı.



Kerim bebek ve Doğu Guta halkına destek kampanyası genişleyerek devam ediyor.



