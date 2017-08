Lübnanlı turistlerin ilk tercihi Türkiye

BEYRUT (AA) - Lübnanlı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralamasında ilk sırada Türkiye yer alıyor.

Lübnan vatandaşları, doğal güzellikleri, kıyafet alışverişi, Türk mutfağı, saç ekimi ve uygun fiyata tatil imkanları gibi nedenlerden dolayı yurt dışı seyahatlerinde en fazla Türkiye'yi tercih ediyor.

Türkiye ile Lübnan arasında 2010 yılının ocak ayında yapılan anlaşma kapsamında, vize uygulaması karşılıklı olarak kaldırıldı. O tarihten bu güne Türkiye'ye giden Lübnanlı turist sayısında önemli bir artış yaşanırken, Türkiye, Lübnanlıların ilk tercih ettiği ülke olma özelliğini sürdürüyor.

Türkiye'ye giden Lübnanlı turist sayısı hakkında resmi bir rakam bulunmuyor. Lübnan'daki turizm ve seyahat acentaları sahiplerinin ortak görüşüne göre, 2015 ve 2016 yıllarına kıyasla 2017'deki aynı dönemlerde Türkiye'ye giden Lübnanlı turist sayısında yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yaşandı.

AA muhabirinin Lübnan'ın hava yolu şirketi Middle East Airlines'tan (MEA) aldığı bilgiye göre, Beyrut-Türkiye uçuşlarında önemli bir artış yaşanıyor. 2017'nin ilk 7 ayında Beyrut'tan Türkiye'ye giden yolcu sayısı 300 bini geçmiş durumda.

Lübnanlı turistlerin Türkiye'yi tercih etme nedenlerinin ilk sırasında iki ülke arasında vize uygulamasının bulunmuyor olması yer alıyor.

Lübnan'daki turizm ve seyahat ofislerinin sağlamış olduğu tur paketleri, uçak bilet fiyatlarının uygun olması ve Türkiye'nin yakın bir mesafede yer alması, bu artışa neden olan etkenlerden bazıları.

"Lübnanlılar, yılın her mevsiminde Türkiye'ye gidiyor"

Seyahat acentası müdürü Sarah Yahya, AA muhabirine, Lübnanlıların, sadece yazın ve tatil sezonunda değil yılın her mevsiminde Türkiye'ye gittiklerini söyledi.

İstanbul'un en fazla tercih edilen şehir olduğunu belirten Yahya, "Son yıllarda İstanbul'un yanı sıra diğer şehirler de Lübnanlı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Türkiye'nin her şehrinin kendine has turistik özelliği var. Bu durum da her geçen gün ziyaret edilen şehir sayısını artırıyor. Kapadokya ve Trabzon son aylarda müşterilerimizin yoğun ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni şehirlere duyulan ilgiyi fark eden acentaların Türkiye'nin farklı şehirlerine tur düzenlemeye başlamalarının, Türkiye'ye giden turist sayısını artırdığına dikkati çeken Yahya, "Yaklaşık 500 dolar karşılığında 6 veya 7 günlük Türkiye turlarının bulunuyor olması, Lübnanlıların ilgisini daha da çekiyor. Genç turistler Marmaris'i, ailecek tatil yapmak isteyenler ise Antalya'yı tercih ediyor." dedi.

Bahar ve yaz aylarında Bodrum, Marmaris ve Antalya'nın çok tercih edildiğini aktaran Yahya, Lübnan'da yapılacak bir tatilin aynısını çok daha uygun fiyatlara Türkiye'de yapma imkanının olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin bilinirliğinin Lübnan'da her geçen gün daha da arttığını ifade eden turizm şirketi müdürü Muhammed Et-Tel, müşterilerinin seyahat listesinde ilk sırada Türkiye'nin yer aldığını ve bazı Lübnanlıların yılda üç veya daha fazla Türkiye'ye gittiğini belirtti.

"Genci de yaşlısı da Türkiye'yi seviyor"

Yaz sezonunda Türkiye'ye haftada iki veya üç tur düzenlediklerini söyleyen Tel, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her şehrinin kendine has doğal güzelliği var. Lübnanlıların genci de yaşlısı da Türkiye'yi ve orada tatil yapmayı seviyor. Hafta sonu tatili için dahi Türkiye'ye giden çok sayıda müşterimiz var. Geçtiğimiz yaz 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Türkiye'ye giden Lübnanlı sayısında düşüş yaşanırken bu temmuzda son yıllların en yoğun talebi ile karşılaşıyoruz."

MEA, Beyrut-İstanbul hattında günde 2 sefer gerçekleştirirken, Türk Hava Yolları, İstanbul-Beyrut hattında günde 3 sefer düzenliyor.