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Lufthansa Grubu, ilk çeyrekte 336 milyon avro zarar açıkladı

BERLİN (AA) - Lufthansa Grubu'nun, yüksek yakıt masrafı ve Avrupa'da genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabetten dolayı bu yılın ilk çeyreğinde 336 milyon avro zarar ettiği bildirildi. Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'ndan...

Lufthansa Grubu, ilk çeyrekte 336 milyon avro zarar açıkladı
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BERLİN (AA) - Lufthansa Grubu'nun, yüksek yakıt masrafı ve Avrupa'da genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabetten dolayı bu yılın ilk çeyreğinde 336 milyon avro zarar ettiği bildirildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, toplam gelirlerini 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 3 artışla 7,9 milyar avroya yükseltti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 52 milyon avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kar elde eden Lufthansa, bu yılın aynı döneminde 336 milyon avro zarar açıkladı.

Söz konusu zarara neden olarak, 200 milyon avroluk yüksek yakıt masrafı ve Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet gösterildi.

Alman şirketin ilk çeyrek zararı piyasa beklentilerinin üstünde kalırken, şirket yetkilileri bilet fiyatlarında artış olabileceğine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ilk çeyrekLufthansa Grubu
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