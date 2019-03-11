Lukoil, Özbekistan’da gaz üretimini artırdı

TAŞKENT (AA) - Rus petrol şirketi Lukoil, Özbekistan’daki doğal gaz üretimini geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 66,7 artırarak 13,42 milyar metreküpe yükseltti.

Lukoil'den yapılan açıklamada, Özbekistan’da doğal gaz arama ve üretim çalışmaları yapan şirketin, 2017'de ülkede 8,05 milyar metreküp doğal gaz ürettiği bildirildi.

Doğal gaz üretimindeki artışın şirketin ülkedeki yeni gaz arıtma tesislerini devreye almasıyla bağlantılı olduğu kaydedilen açıklamada, Lukoil'in Özbekistan'da gaz üretimini geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 66,7 artırarak 13,42 milyar metreküpe çıkardığı ifade edildi.

Şirket yetkililerince daha önce yapılan açıklamada da 2020'de Lukoil'in Özbekistan'da doğal gaz üretimini 16 milyar metreküpe çıkarmayı öngördüğü belirtilmişti.

Geçen yıl Lukoil'in Özbekistan'daki en büyük yatırımı olan yıllık 8 milyar metreküp kapasiteli Kandım Gaz İşleme Tesisi faaliyete girmişti.

Lukoil, Özbekistan hükümeti ile 2046'ya kadar geçerli olan ürün paylaşımı anlaşması çerçevesinde, ülkenin Kandım, Hısar ve Hauzak ocaklarında doğal gaz üretiyor.

Dünyada doğal gaz üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Özbekistan'ın, 1,1 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor.

Özbek hükümeti, 2021'e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.