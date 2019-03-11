Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin 2010 Bursa
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti
6 bin firmaya teşvik
6 bin firmaya teşvik
3 yeni sportif Egea
3 yeni sportif Egea

Lukoil, Özbekistan’da gaz üretimini artırdı

TAŞKENT (AA) - Rus petrol şirketi Lukoil, Özbekistan’daki doğal gaz üretimini geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 66,7 artırarak 13,42 milyar metreküpe yükseltti.Lukoil'den yapılan açıklamada, Özbekistan’da doğal gaz arama ve üretim...

Lukoil, Özbekistan’da gaz üretimini artırdı
banner17

TAŞKENT (AA) - Rus petrol şirketi Lukoil, Özbekistan’daki doğal gaz üretimini geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 66,7 artırarak 13,42 milyar metreküpe yükseltti.

Lukoil'den yapılan açıklamada, Özbekistan’da doğal gaz arama ve üretim çalışmaları yapan şirketin, 2017'de ülkede 8,05 milyar metreküp doğal gaz ürettiği bildirildi.

Doğal gaz üretimindeki artışın şirketin ülkedeki yeni gaz arıtma tesislerini devreye almasıyla bağlantılı olduğu kaydedilen açıklamada, Lukoil'in Özbekistan'da gaz üretimini geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 66,7 artırarak 13,42 milyar metreküpe çıkardığı ifade edildi.

Şirket yetkililerince daha önce yapılan açıklamada da 2020'de Lukoil'in Özbekistan'da doğal gaz üretimini 16 milyar metreküpe çıkarmayı öngördüğü belirtilmişti.

Geçen yıl Lukoil'in Özbekistan'daki en büyük yatırımı olan yıllık 8 milyar metreküp kapasiteli Kandım Gaz İşleme Tesisi faaliyete girmişti.

Lukoil, Özbekistan hükümeti ile 2046'ya kadar geçerli olan ürün paylaşımı anlaşması çerçevesinde, ülkenin Kandım, Hısar ve Hauzak ocaklarında doğal gaz üretiyor.

Dünyada doğal gaz üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Özbekistan'ın, 1,1 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor.

Özbek hükümeti, 2021'e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DOĞALGAZLUKOILÖzbekistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5