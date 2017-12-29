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Lüks araçla uyuşturucu ticareti

- Eskişehir'de kiraladığı lüks araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Lüks araçla uyuşturucu ticareti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettiği şüpheli lüks otomobili kent merkezinde durdurdu.

Araçta, narkotik dedektör köpeği Ledy'nin de katıldığı arama ve kontrollerde, 88,13 gram metanfetamin, 46,60 gram meskalin, 5,35 gram esrar, bir hassas terazi, 80 uyuşturucu satışında kullanılan kilitli şeffaf poşet, 16 uyuşturucu satışında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan sürücü Y.Y. (24), emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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EskişehirOperasyonUyuşturucu
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