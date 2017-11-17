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Lüks cipte mahsur kalan engelli çocuğun kurtarılması

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli çocuğun annesi tarafından lüks cipte kilitli bırakılmasıyla ilgili savcılık soruşturma, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ise inceleme başlattı - Fethiye Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Eseoğlu: - "Annenin ihmaline istinaden yaşanmış bir olay. Aile yaşanan olay nedeniyle çok pişman. Olayla ilgili kurum olarak değerlendirme yaptık ve inceleme başlattık"

Lüks cipte mahsur kalan engelli çocuğun kurtarılması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde lüks cipte kilitli bırakılan engelli çocuğun ailesiyle ilgili savcılığın soruşturma, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünün de evde bakım ücretiyle ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Fethiye Sosyal Hizmetler Müdürü İsa Eseoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin evde bakım hizmetinden faydalandığını ve daha önce takip edildiğini söyledi.

Çocuğun daha iyi şartlarda bakılmasıyla ilgi görevlilerin aileye rehberlik yaptığını anlatan Eseoğlu, "Annenin ihmaline istinaden yaşanmış bir olay. Aile yaşanan olay nedeniyle çok pişman. Olayla ilgili kurum olarak değerlendirme yaptık ve inceleme başlattık." dedi.

Eseoğlu, çocuğun bakımıyla ilgili rehberlik yapmaya ve izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Daha önce de aileyle ilgili bir ihbar yapıldığını ve görevlilerin aileyi denetlemeye gittiğini ifade eden Eseoğlu, "Sahip olunan mala istinaden çelişkili ifadeler var. Evde bakım ücretiyle ilgili arkadaşlarımız evde bakım yönetmeliğine göre değerlendirme yapacaklar. Bununla ilgili ölçülerimizden biri de gelir durumu. Buna istinaden bir araştırma yapılacak. Kişi başına düşen gelir hesaplanacak. Asgari ücretin üçte ikisinden fazla çıkarsa evde bakım hizmetinin sonlandırılması da söz konusu olacak." diye konuştu.

Bu arada, cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polisin, "Bakım yükümlülüğünün ihlali" suçlamasıyla ailenin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Fethiye'de dün annesinin lüks cipte kilitli bırakıp gittiği engelli çocuk, aracın camını kıran itfaiye ekibince kurtarılmıştı.




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