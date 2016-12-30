Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde Gürcistan'dan Türkiye'ye sahte belgelerle getirildiği belirlenen 4 lüks otomobil ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürcistan'dan sahte belgeler hazırlanarak Türkiye'ye 4 lüks araç getirildiği bilgisine ulaştı.
Erdemli ilçesinde, eş zamanlı 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda,çift ruhsatlı ve Gürcistan plakalı 4 lüks otomobil ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen otomobiller Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.