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Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon

- Mersin'de, Gürcistan'dan Türkiye'ye usulsüz getirildiği belirlenen 4 lüks otomobil ele geçirildi - Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde Gürcistan'dan Türkiye'ye sahte belgelerle getirildiği belirlenen 4 lüks otomobil ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürcistan'dan sahte belgeler hazırlanarak Türkiye'ye 4 lüks araç getirildiği bilgisine ulaştı.

Erdemli ilçesinde, eş zamanlı 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda,çift ruhsatlı ve Gürcistan plakalı 4 lüks otomobil ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen otomobiller Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.


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