Lüks restoranların

BALIKESİR (AA) - İLKAN TOPRAK - Lezzetiyle büyük şehirlerdeki lüks restoranlardan büyük talep gören, geçmişi Osmanlı dönemine kadar dayanan Balıkesir kuzu eti, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret tesciliyle daha fazla tanınır oldu.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Balıkesir Kuzu Eti"ne coğrafi işaret almak için 28 Aralık 2016'da yaptıkları başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul gördüğünü belirterek, 1 Ocak 2018'de tescil edildiğini söyledi.

Yıllardır uğraş verdikleri tescil konusunda mutlu sona ulaştıklarını, bunun bölge üreticisine olumlu yansıyacağını vurgulayan Kula, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde lüks restoranlardan büyük talep gören Balıkesir kuzusunun tescilin adından daha fazla tanınır olduğunu anlattı.

Osmanlı dönemine dayanan geçmişe sahip Balıkesir kuzusuyla ilgili alt yapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Kula, şöyle konuştu:

"Sürü varlıklarını tespit ediyoruz. Balıkesir kuzusu anacı olacak hayvanlar hangi sürülerse bunları tespitini yapıyoruz. Bunların kuzularına Balıkesir kuzusu coğrafi işareti vereceğiz. Balıkesir'de olan her kuzuya değil. Daha sonra Balıkesir kuzusu için bir PR çalışması yapacağız. Balıkesir kuzu etini, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da ulusal marketlerde veya lüks yerlere kuzu eti logosuyla, belgesiyle vereceğiz. Amacımız yola çıkarken, üreticimiz kazansın, üyemiz olan mezbahalar kombinalar bu işten yararlansın istedik. Bundan sonra her kuzu eti, Balıkesir kuzusundan olmayacak. Bunun önlemlerini de alacağız, denetimler yapılacak."

Balıkesir kuzu etinin lezzetiyle ün yaptığını dile getiren Kula, "Bizim merinos ve kıvırcık ırkından gelen bir durum. Meralarımız ve otlaklarımız Balıkesir kuzu etinin iyi olmasını ön plana çıkaran faktörlerdir. Giderek ilgi artıyor. Üreticilerimiz de bundan yararlanacaktır." dedi.

- Derisi bile ilgi görüyor

Balıkesir Kasaplar Odası Başkanı Galip Sarıoğlu da coğrafi işaret alan Balıkesir kuzusuna tercihin her geçen gün arttığını söyledi.

Balıkesir'den en çok et alan ilin İstanbul olduğunu vurgulayan Sarıoğlu, "Derisi bile büyük görüyor. Karkas olarak bakıldığında kilogram başına 7 liraya varan fiyat farkıyla alıcı buluyor. Bir marka oldu Balıkesir kuzusu. Lezzetin merkezi haline geldi." diye konuştu.

- "Kalite göstergesi olmuştur"

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret tescilinde şu bilgilere yer verildi:

"Balıkesir kuzusunun geçmişi Osmanlı İmparatorluğu zamanına kadar dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlatılan ıslah çalışmaları ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında devam eden bu çalışmalar sonucu bölgede farklı bir koyun tipi oluşmuş, bu koyun tipinin mevcut şartlarda yüksek verimli olması ve yetiştiriciler tarafından benimsenmesi ile günümüze kadar uzanan bir üretim modeli ortaya çıkmıştır. Geçmişten günümüze kadar yapılmış olan çalışmalar sonucu ortaya çıkmış olan bu koyun tipi çabuk gelişme gösterdiğinden kuzuları aynı şartlarda bakılan kıvırcık kuzularına nazaran 5-7 kilo fazla canlı ağırlığa sahip olmaktadırlar. Hızlı gelişmeye ek olarak kıvırcık ırkından gelen lezzetli et özelliğine sahip olması dolayısıyla hem yetiştiricilerden hem de kuzu eti tüketicilerinden yüksek talep görmesini sağlamaktadır."

Yıllar öncesinden gelen bu süreçte ülkemizde 'Balıkesir kuzusu' diye bir kavram oluşmuş, büyük şehirlerde seçkin restoranlarda 'Balıkesir kuzu eti' bir kalite göstergesi olmuştur."



