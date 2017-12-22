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Lüleburgaz'da "Bisiklet taksi" sınavı

- Lüleburgaz'da çevre kirliliğiyle mücadele amacıyla 3 tekerlekli bisikletlerle yolcu taşımacılığı yapılacak - Çocuk, yaşlı ve hamilelerin ücretsiz taşınacağı taksi bisikletlerin sürücüsü adaylarına, hazırlanan parkurda bisiklet kullandırılarak, aracın teknik özellikleri hakkında sorular yöneltildi

Lüleburgaz'da

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da belli bölgelerde yolcu taşımacılığı yapılacak "Bisiklet taksi"lerin sürücüleri için sınav yapıldı.

İklim değişikliğine neden olan etkenlerin azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla Lüleburgaz Belediyesince Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) Türkiye'de iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi hibe programı kapsamında "Bisiklet taksi" projesi gerçekleştirildi.

Uzakdoğu ülkelerinde görülen ve bazı ülkelerde "tuk tuk" olarak da anılan 3 tekerlekli bisiklet taksinin şoförlüğü için 6 aday başvurdu.

Çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin ücretsiz taşınacağı taksi bisiklet sürücüsü seçme sınavı, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde hazırlanan parkurda gerçekleşti. Sürücü adayları hem sözlü mülakat hem de uygulamalı testte tabi tutuldu

Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Aslan, Kevser Özkan'ın üyeliğindeki komisyon sonuçları değerlendirme sonrası açıklayacak.

İl etapta sınırlı taşımacılık yapacak bisiklet taksilerin daha sonra sayıları artırılarak ulaşımda büyük oranda kullanılması hedefleniyor.

Halebak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bisikletimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz'' projesini önemsediklerini söyledi.

Özellikle motorlu araçların artmasının iklim değişikliğini hızlandırdığını ifade eden Halebak, doğayı ve çevreyi korumak, iklim değişikliğini tetiklemeyen projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Proje ile kent içi ulaşımda motorlu araç yerine bisiklet taksilerin kullanılmasını sağlayacaklarını belirten Halebak, şunları söyledi:

''Doğa ve çevre dostu bir belediyecilik anlayışıyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kentte geliştirdiğimiz projeler ve etkinliklerle bisiklet kullanımını oldukça yaygınlaştırdık. Bu hem doğanın korunmasına, hem de insanların günlük aktivitelerinde spor yaparak sağlığını korumasını sağladı. Şimdi ise ülkemizin dört bir yanına örnek olabilecek bir proje geliştirdik. Her geçen gün artan hava kirliliğini önlemek, temiz bir çevre oluşturmak, iklim değişikliğine dur demek için geliştirdiğimiz proje ile kentteki ulaşımda motorlu araçlar yerine bisikletle yapılmasını sağlayacağız.''

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