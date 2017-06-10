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LYS-4 sosyal bilimler sınavı sona erdi

ANKARA (AA) - Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sosyal bilimler oturumu (LYS-4) sona erdi. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 538 bin 885 aday başvuru yaptı. Sınav tek...

LYS-4 sosyal bilimler sınavı sona erdi

ANKARA (AA) - Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sosyal bilimler oturumu (LYS-4) sona erdi.

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 538 bin 885 aday başvuru yaptı.

Sınav tek oturumda uygulandı ve 135 dakika sürdü. Adaylar, LYS-4'te tarih, coğrafya-2 ve felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerini cevaplandırdı.

Adaylar yarın LYS-1 matematik sınavına, 17 Haziran Cumartesi LYS-2 fen bilimleri ve LYS-5 yabancı dil sınavına, 18 Haziran Pazar günü ise LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavına girecek.

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LYS-4LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı Sona Erdi
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