LYS heyecanı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te üniversiteye giriş sınavının ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) yapıldı.

Gaziantep'te LYS nedeniyle kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

Sınav yerlerine ulaşmaya çalışan öğrenciler, heyecan yaşadı. Gaziantep Üniversitesi'nde sınava girecek olan öğrenciler, günün erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne geldi.

Okul bahçesinde bekleyen bazı öğrenci yakınları, çocukları için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Sınava geç kalan bazı öğrenciler ise 09.45'te kapıların kapatılması nedeniyle üzüntü yaşadı.

- Adıyaman

Adıyaman'da da LYS'ye girecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Sınav salonlarına üstleri aranarak alınan öğrencilerin heyecanı dikkati çekti.

Okul bahçesinde bekleyen aileler, çocuklarının sınavda başarılı olması için dua ederek bekledi.

Heyecanlı olduğunu belirten baba Ahmet Alabaş, "Dün akşamdan bu yana bu anı bekliyoruz. Ben oğlumdan daha heyecanlıyım. Sabah erken yola çıktık ve sınava gireceği salonun önüne geldik. Diğer öğrencilere de sınavda başarılar dilerim." dedi.

Öte yandan birkaç öğrenci de sınava geç kaldı. Geciken öğrenciler, hayal kırıklığı yaşadı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da öğrenciler, sınavın yapılacağı okullara erken saatlerde gelmeye başladı.

Bazı öğrenci velileriyse çocuklarına destek olmak için sınavın yapılacağı salonların önünde bekledi.

Sınavın başlarken dışarıda bekleyen öğrenci yakınları, çocukları için dua etti.

- Kilis

Kilis'te LYS'ye girecek öğrenciler, erken saatlerde sınava girecekleri okullara geldi. Öğrenciler, bina girişlerindeki işlemlerin ardından salonlara alındı.

Okul bahçesinde bekleyen bazı öğrenci yakınları, çocukları için Kuran okuyup dua etti ve sınavın bitmesini bekledi.

Bu arada sınava geç kalan birkaç öğrenci, 09.45'te kapatılan kapılar açılmayınca bir süre bekledikten sonra geri dönmek zorunda kaldı.

- Malatya

Malatya'da LYS sosyal bilimler oturumuna yaklaşık 9 bin kişi katıldı.

İnönü Üniversitesi Kampüsü ve üniversiteye bağlı meslek yüksek okullarında yapılan sınav, saat 10.00'da başladı. Adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

LYS'nin başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı.

Bazı adaylar, sınavın yapıldığı merkezlere aileleriyle geldi.

Öğrenci yakınları, sınav bitene kadar çocuklarını bekledi.



