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LYS'de ilk 100 öğrencinin 66'sı Boğaziçi Üniversitesini seçti

LYS sonuçlarına göre, tüm puan türlerinde ilk 100'de yer alan öğrencilerden 66'sı Boğaziçi Üniversitesini tercih etti.

LYS'de ilk 100 öğrencinin 66'sı Boğaziçi Üniversitesini seçti

İSTANBUL (AA) - Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, tüm puan türlerinde ilk 100'de yer alan öğrencilerden 66'sı Boğaziçi Üniversitesini tercih etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk 250 sıralamasında yer alan öğrencilerin 149'u, ilk 500 sıralamasında yer alan öğrencilerin 296'sı Boğaziçi Üniversitesini seçti. Üniversitenin ilk binden aldığı öğrenci sayısı bu yıl 587 olurken, ilk 5 binden bin 227 öğrenci Boğaziçi'ne yerleşti.

Üniversitenin MF4 puan türünde aldığı öğrenci sayısında geçen yıllara göre artış kaydedildi. Bu puan türünde ilk 100'de 2015'te 26 öğrenci, 2016'da 22 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine yerleşirken, bu sayı 2017'de 32 öğrenciye yükseldi. MF4 puan türünde bu yıl ilk 250 öğrenciden 69'u, ilk 500'den 146'sı ve ilk binden 239'u üniversiteyi seçti.

Sonuçlar doğrultusunda, üniversiteye bu yıl TÜBİTAK ve okul birincisi kontenjanı dahil olmak üzere toplam 2 bin 110 öğrenci yerleşti. Boğaziçi Üniversitesini kazanan öğrencilerin yüzde 52'si birinci tercihine, yüzde 20'si ikinci tercihine, yüzde 12'si üçüncü tercihine yerleşti.

LYS'de 5 puan türünde Türkiye birincisi olan görme engelli öğrenci Fulya Akkaya, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne yerleşti. Açıklanan LYS sonuçlarına göre TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2 puan türlerinde Türkiye birincisi olan Fulya Akkaya tek tercihi olan, hayalini kurduğu üniversitede öğrenimine devam edecek.

Muhabir: Andaç Hongur

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