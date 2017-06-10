Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe otomotiv Çağdaş Kaya
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi

LYS'ye geç kalan adaylar gözyaşı döktü

- Sivas ve Yozgat'ta geç kaldıkları için sınava alınmayan adaylar, gözyaşları içerisinde okullardan ayrıldı

LYS'ye geç kalan adaylar gözyaşı döktü

SİVAS (AA) - Sivas ve Yozgat'ta, Lisans Yerleştirme Sınavı sosyal bilimler oturumuna (LYS-4) geç kaldıkları için alınmayan adaylar gözyaşı döktü.

Cumhuriyet Üniversitesinde sınava girmek için gelen adaylar, polis kontrolünden geçerek salonlara alındı. Bir çok aday arama noktalarında kalem, çakmak, anahtar ve tokalı kemer gibi eşyasını bırakmak zorunda kaldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan, adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınması kuralı nedeniyle fakülte binaları önünde sınava yetişme telaşı yaşandı.

Kapılar kapandıktan sonra sınava gireceği fakülteye gelen bir aday ise içeri alınmadı ve gözyaşları içerisinde fakülte binasından ayrıldı.

Sınav giriş kağıdının yanlış tarihli çıktısını alan bir aday ise sınava giremedi.

Kentte etkili olan yağmur hem adaylara hem de ailelere zor anlar yaşattı. Çocukları ya da yakınları sınava giren aileler yağmur altında sınavın bitişini bekledi.

- Yozgat

Yozgat'ta geç kaldıkları için sınava alınmayan adaylar da gözyaşları içerisinde fakülteden ayrıldı.

Bozok Üniversitesinde sınava girmek için gelen adaylar, polis kontrolünden geçerek salonlara alındı. Sorgun ilçesinden gelen ve geç kaldığı için sınava alınmayan bir öğrenci, kapı önünde gözyaşlarına boğuldu. Yere oturup dakikalarca ağlayan adayı babası sakinleştirmeye çalıştı.

Yozgat merkeze yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Akdağmadeni ilçesinden gelen Ali İşçi de bir dakika gecikmeyle sınava giremedi.

İşçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, geldiği aracın arızalanmasından dolayı geciktiğini söyledi.

Kimliğini unutan ve salona alınmayan Sinan Eğilmez de gözyaşlarını tutamadı. Eğilmez, yapılan bu uygulamadan dolayı öğrencilerin haklarının yendiğini iddia ederek, "Sınava çok iyi hazırlanmıştım. Bir yılım çöpe gitti." diye ağladı.

Yanlışlıkla bir hafta sonra gireceği sınavın giriş belgesini getiren öğrenci de sınava alınmadı. Bazı vatandaşlar, görevlilere ricada bulunarak giriş belgesinin çıkartmalarına yardımcı olmalarını istedi fakat görevliler kabul etmedi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Geç Kalan AdayLYSYağmur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5