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LYS'ye geç kalınca büyük üzüntü yaşadı

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sınava saat 09.45'ten sonra gelen ve binaya alınmaması nedeniyle üzüntü yaşayan bir öğrenci, bir süre görevlilerle görüştükten sonra sınav merkezinden ayrıldı

LYS'ye geç kalınca büyük üzüntü yaşadı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Lisans Yerleştirme Sınavı sosyal bilimler oturumuna (LYS-4) geç kalan öğrenci, büyük üzüntü yaşadı.

Kentte sabah erken saatlerde sınav için araçlarıyla yola çıkan öğrenciler ve velileri, sınav merkezleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği kurallar gereğince, sınavların yapıldığı salonların kapıları saat 09.45'te kapatıldı, bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu'ndaki sınav merkezine geç kalan Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Abdülkadir Özen, görevlilerle görüşse de sınava giremedi.

- "Bir sene daha hazırlanacağım"

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüs nedeniyle geç kaldığını anlatarak, "Hedefim, radyo, televizyon ve sinema bölümüydü. Bu bölüm için de en önemlisi sosyal bilimlerdi. Sınava giremedim, kötü oldu, ailecek üzüldük ama yapacak bir şey yok. Bir sene daha hazırlanacağım. Gelecek yılki sınava gireceğim." dedi.


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