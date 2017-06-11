Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
Çin liderliğini pekiştirdi
Çin liderliğini pekiştirdi
Bayrama otobüs takviyesi
Bayrama otobüs takviyesi
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı

LYS'ye son dakikada girebildi

- Adana'da LYS-1'e ehliyetiyle girmek isteyen aday, kabul edilmedi - Çevredeki bir kişinin cep telefonundan yakınlarına ulaşan aday, son anda getirilen nüfus cüzdanıyla sınava girebildi

LYS'ye son dakikada girebildi

ADANA (AA) - Adana'da Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) matematik oturumu olan LYS-1'e ehliyetiyle girmek isteyen ancak kabul edilmeyen aday, bir başkasının cep telefonundan ulaştığı yakınının getirdiği nüfus cüzdanıyla son anda sınava yetişebildi.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve saat 10.00'da başlayan sınav için adaylar, "09.45'de salonda hazır bulunma" kuralı nedeniyle mağduriyet yaşamamak için dakikalar öncesinden yerlerini aldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Abdulkadir Paksoy Lisesinde sınava girecek bir adayın, üst araması ve kimlik kontrolü sırasında nüfus cüzdanı yerine ehliyetiyle geldiği belirlendi.

Görevlilerin ehliyetiyle sınava giremeyeceğini belirtmesi üzerine öğrenci, okul dışında bekleyen başka bir veliden aldığı cep telefonuyla yakınlarına ulaşıp nüfus cüzdanını getirmesini istedi.

İsmini belirtmeyen öğrenci, yakınının otomobille getirdiği nüfus cüzdanıyla kapının kapanmasına 1 dakika kala sınava girebildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AdanaEhliyetLYSNüfus Cüzdanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5