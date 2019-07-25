Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin dünya
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi
Ovacık 'lavanta' koktu
Ovacık 'lavanta' koktu
“hepsiyurtdışından“, Türk tüketicisinin hizmetinde
İşte “hepsiyurtdışından“!
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı

M3 para arzı arttı

TCMB verilerine göre, 19 Temmuz'da M3 para arzı yüzde 1 artışla 2 trilyon 271 milyar liraya yükseldi.

M3 para arzı arttı
banner17

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1 artarak 2 trilyon 271 milyar lira seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 19 Temmuz'da M3 para arzı, yüzde 1 artışla 2 trilyon 270 milyar 837 milyon 808 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 12 Temmuz'da 2 trilyon 247 milyar 971 milyon 517 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,72 artarak 185 milyar 919 milyon 558 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,58 artışla 283 milyar 956 milyon 417 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,62 artışla 797 milyar 618 milyon 270 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,87 yükselerek 771 milyar 757 milyon 211 bin lira oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TCMBM3 Para Arzı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5