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Maaşının tamamıyla forma satın aldı

- Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, maaşının tamamıyla takım forması satın alarak Balıkesirspor'a destek oldu

Maaşının tamamıyla forma satın aldı


BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinin Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a destek olmak amacıyla maaşının tamamıyla takım forması satın aldı.

Kafaoğlu, kulübün lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı Balıkesirspor Store'den satın aldığı 250 formayı, taraftarlara dağıtılmak üzere 1966 Balıkesirspor Taraftarlar Derneği yöneticilerine teslim etti.

Başkan Kafaoğlu, yaptığı açıklamada, geçen ay bir maaşını Balıkesirspor Kulübüne bağışladığını, ardından ikinci maaşını da bağışlayacağını söylediğini hatırlattı.

Maaşını bağışlamak üzere Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan randevu talep ettiğini ancak buna bir cevap gelmediğini aktaran Kafaoğlu, "Bunun üzerine ben de maaşımla mağazadan forma satın alarak hem kulübümüze destek olmayı hem de taraftarımıza forma hediye etmeyi düşündüm. Mağazada geçen sezonun formaları varmış onların tükenmesi adına 250 forma satın aldık. Yeni sezon forması çıkınca onlardan da alıp yine taraftarlar derneğimize ulaştıracağız." diye konuştu.

Kafaoğlu, Balıkesirspor'a destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

1966 Balıkesirspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ahsen Dizban ve tribün liderlerinden Nurettin Poyraz da kulübe ve taraftarlara verdiği destekten ötürü Başkan Zekai Kafaoğlu’na teşekkür etti.

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