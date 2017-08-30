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Maaşlarını alamadıklarını ileri süren işçilerden eylem

- Zonguldak'ta, maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler, çalıştıkları inşaatta kullanılan kule vincine çıktı

Maaşlarını alamadıklarını ileri süren işçilerden eylem

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, taşeron firmada çalışan ve maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler, çalıştıkları inşaatta kullanılan kule vincine çıkarak eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, Üzülmez Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta taşeron firmada çalışan 8 işçi, yaklaşık 2-3 aydır maaş almadıklarını iddia ederek, inşaatta kullandıkları kule vincine çıktı.

Durumu gören diğer işçiler, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede şantiye alanına gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, işçilerden eylemlerini sonlandırmalarını istedi.

İşçiler, maaşlarının ödenmesi halinde çatıdan ineceklerini, maaşlarını alamadıkları için Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gidemediklerini belirterek, ekiplerin isteğini geri çevirdi.

Polis ekiplerinin işçileri ikna etme çabaları sürüyor.

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