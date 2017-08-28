Maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı

BOLU (AA) - Bolu'da, olimpik yüzme havuzu inşaatında çalışan işçiler, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle iş bıraktı.

Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi'ne bir olimpik yüzme havuzunun inşaatında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

İnşaatın önünde bulunan boş arazide toplanan yaklaşık 50 işçi, ateş yakarak kendilerine maaşlarının ödenmesini talep etti.

Kurban bayramına gideceklerini anlatan işçiler, paralarını işverenden alamadıklarını belirtti.

Ailelerine hediye bile alamadıklarını dile getiren işçiler, maaşlarının en kısa zamanda verilmesini istedi.

İnşaatta günlük 100 -110 lira yevmiye ile çalıştıklarını anlatan Tuncay Gazel, "Biz fazla para istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı versinler biz başka bir şey istemiyoruz ." dedi.

İççiler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek eylemi sonlandırdı.