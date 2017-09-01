Macaristan AB'den sınır koruma harcamasının yarısını isteyecek

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, Avrupa Birliği'nin (AB), sığınmacıların girişini engellemek için sınırlarına jiletli tel örgü çeken Macaristan'ın sınır koruma giderlerinin yarısını ödemesi gerektiğini söyledi.

Bakan Lazar, sığınmacı krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sığınmacı krizinin başlangıcından bugüne kadar Macaristan'ın, kendi vatandaşlarından topladığı vergilerle Schengen bölgesini tel örgü inşa ederek ve sınır koruma ekipleri eğiterek korumaya devam ettiğini belirten Lazar, ''Macaristan sadece kendisini değil aynı zamanda kıtadaki tüm vatandaşları yasa dışı göçe karşı koruyor. Avrupa vatandaşlarının güvenliğini Macar polisler ve askerler sağlıyor demek abartılı bir iddia olmaz.'' diye konuştu.

Avrupa'nın dayanışma kapmasında Macaristan'ın sınır koruma giderlerinin yarısını ödemesi gerektiğini de öne süren Lazar, ''Başbakan Viktor Orban, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e, şu ana kadar 800 milyon avroyu bulan Macaristan'ın sınır koruma harcamalarının yüzde 50'sini Brüksel'in ödemesi için mektup yazacak.'' ifadesini kullandı.

Lazar, AB'nin bazı ülkelere bu konuda çeşitli yardımlar yaptığını, bu konuda Macaristan'a da yardım edilmesini isteyerek, şunları kaydetti:

''AB Komisyon bugüne kadar birkaç ülkeye yardım etti. Yunanistan kendisine söz verilerin 1 milyar avronun yarısını aldı. İtalya 656 milyon, Bulgaristan ise 100 milyon avro aldı. Macaristan'ın da başvuru vakti geldi.''

Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Parlamentoda 7 Mart'ta kabul edilen yasayla aralarında çocukların olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların ise tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak onları Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.