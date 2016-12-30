Macaristan ile Kuzey Kore arasında

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından Bakan Peter Szijjarto'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili değerlendirmelerini içeren beyanatı üzerine bu ülkenin talebi doğrultusunda Viyana Büyükelçiliğine açıklama yazısı gönderildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Viyana Büyükelçiliğinden, Szijjarto'nun 16 Aralık'ta Macar Haber Ajansına (MTI) verdiği beyanatta, "Bugün dünya güvenliğine en büyük tehdit, DEAŞ'ın yanı sıra Kuzey Kore diktatörünün atom bombası geliştirmeye yönelik planlarının başarılı olmasıdır. Kuzey Kore'yi, tüm dünyaya tehdit unsuru olan bir deli, komünist diktatör yönetiyor. Nükleer silah geliştirmek için her şeyi yapıyor. Ülkede sadece bu yıl 24 füze denemesi yaptılar." ifadelerine açıklama istendiği belirtildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığınca Viyana Büyükelçiliğine verilen cevapta, söz konusu haberin Szijjarto'nun görüşünü ortaya koyduğu aktarılarak, "Macaristan, komünist yönetimin gaddarlığı konusunda derin tarihi tecrübeye sahip ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının durumunun farkında. Kuzey Kore'de milyonlarca vatandaşın hayatını karartan baskıcı siyasi sistem Macaristan'ı derin bir şekilde endişelendiriyor." ifadelerinin kullanıldığı duyuruldu.

Kuzey Kore'nin nükleer programının sadece Kore Yarımadası'nı değil tüm dünyayı tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, "Bir Avrupa Birliği üyesi olarak Macaristan, baskıcı Kuzey Kore rejimine karşı halihazırdaki ambargoların genişletilmesi ve daha sert ambargoların uygulanmasını talep ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.