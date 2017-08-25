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Macaristan Lahey Büyükelçisini geri çağırdı

- Macaristan, Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi Scheltema'nın, Macar hükümeti ve terör grupları arasında benzerlik kurması dolayısıyla Hollanda ile ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirdi

Macaristan Lahey Büyükelçisini geri çağırdı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus Scheltema'nın, Macar hükümeti ve terör grupları arasında benzerlik kurması dolayısıyla Hollanda ile ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirdiklerini bildirdi.

Szijjarto, Budapeşte'de düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi Scheltema'nın, Macaristan'da yayımlanan "168 ora" isimli dergiye dün verdiği, "Araçlı saldırı her yerde olabilir ama bunların en çoğu Ortadoğu'da meydana geliyor. Ortadoğu'yu bombalamamız mı gerekiyor? Burada küreselleşmenin kaybedenlerinden oluşan bir grup aşırıcılık ve dini fanatizme yöneldi çünkü bu onlara güvenlik hissi veriyor. Macar hükümeti gibi aynı düşünce üzerinden düşman yaratıyorlar.'' şeklindeki demeci dolayısıyla ülkesinin Hollanda ile olan diplomatik seviyesinin düşürüldüğünü söyledi.

Macaristan'ın Lahey Büyükelçisi'nin istişareler için geri çağırıldığını belirten Szijjarto, ilişkilerin maslahatgüzar seviyesinde devam edeceğini belirtti.

Szijjarto, dün de Scheltema'nın açıklamalarının "çirkin ve kabul" edilemez olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Büyükelçi'nin, Macar hükümeti ve teröristler arasında motivasyon ya da taktik açısından benzerlikler koymaya çalışmasını özellikle reddediyorum. En sert tartışmaların yaşandığı 2015 yılında bile hiç kimse böyle bir ithamda bulunmamıştı.'' ifadesini kullanmıştı.

Szijjarto ayrıca Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi'nin ülkesine dönene kadar Dışişleri Bakanlığında hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus ScheltemaMacaristanMacaristan Dışişleri Ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
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