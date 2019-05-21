Macaristan Türk yatırımcılar için fırsat kapısı

İSTANBUL (AA) - ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas, coğrafi konumu nedeniyle Macaristan'ın Türklerin Avrupa’ya açılan kapısı olacağını belirterek, "Macaristan, ithalatının yüzde 76'sını Avrupa Birliği ülkelerinden yapmaktadır. İhracatının da benzer şekilde yüzde 72'si Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşmektedir." ifadelerini kullandı.

Avantajlı teşvik sistemi ve Türkiye'ye ile kurduğu yakın ilişkilerle yatırımcılar için cazip bir ortam sunan Macaristan, İSO'da düzenlenen "Macaristan Ülke Günü ve Yatırım Fırsatları" seminerinde masaya yatırıldı.

Nas, iki ülke arasındaki potansiyele dikkati çekerek, iki ülkenin iş insanlarını karşılıklı yatırıma davet etti.

Macaristan'da pazarı çeşitlendirmek ve Avrupa'ya bağımlılıktan kurtulmak için "Doğu'ya Açılım" politikasının uygulamaya konulduğunu vurgulayan Nas, "Macaristan, ithalatının yüzde 76'sını Avrupa Birliği ülkelerinden yapmaktadır. İhracatının da benzer şekilde yüzde 72'si Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşmektedir. Macaristan Avrupa’ya bağımlı bir ülke durumundadır. Doğu'ya açılım sürecinde Rusya, Çin ve Türkiye’ye özel önem verilmektedir." bilgisini verdi.

Coğrafi konumu nedeniyle, Macaristan'ın Türklerin Avrupa'ya açılan kapısı olacağını aktaran Nas, şu değerlendirmelerde bulundu:



"ALX Hungary olarak, Macaristan'da ürün arayışında olan Türk firmalara uygun tedarikçi bulmanın yanı sıra Türkiye’de ticari operasyonlarında partner Türk şirketi arayan Macar firmalara da destek vererek, ülkemiz adına önemli bir görev üstleniyoruz. Ayrıca Türkiye ve Macaristan’da düzenlenen fuarlara katkı sağlamak da asli çalışmalarımız arasında. Yatırımcı firmaların Macar Eximbank'ı aracılığıyla uygun finansman koşullarına erişiminin sağlaması da yine bizim önemsediğimiz çalışma alanlarından bir tanesi."