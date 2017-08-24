Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Yavuz Kurt
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Macaristan ve Hollanda arasında "terör örgütü benzetmesi" krizi

- Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto: - "Hollanda Büyükelçisinin, Macar hükümeti ve teröristler arasında motivasyon ya da taktik açısından benzerlikler kurmaya çalışmasını özellikle reddediyorum"

Macaristan ve Hollanda arasında

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus Scheltema'nın, Macar hükümeti ve terör grupları arasında benzerlik kurmasına tepki gösterdi.

Szijjarto yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus Scheltema'nın, Macaristan'da yayımlanan "168 ora" isimli dergiye verdiği, "Araçlı saldırı her yerde olabilir ama bunların en çoğu Ortadoğu'da meydana geliyor. Ortadoğu'yu bombalamamız mı gerekiyor? Burada küreselleşmenin kaybedenlerinden oluşan bir grup aşırıcılık ve dini fanatizme yöneldi çünkü bu onlara güvenlik hissi veriyor. Macar hükümeti gibi aynı düşünce üzerinden düşman yaratıyorlar.'' şeklindeki demeci eleştirdi.

Scheltema'nın açıklamalarının "çirkin ve kabul" edilemez olduğunu belirten Szijjarto, "Büyükelçinin, Macar hükümeti ve teröristler arasında motivasyon ya da taktik açısından benzerlikler koymaya çalışmasını özellikle reddediyorum. En sert tartışmaların yaşandığı 2015 yılında bile hiç kimse böyle bir ithamda bulunmamıştı.'' ifadesini kullandı.

Szijjarto ayrıca Hollanda Büyükelçisinin ülkesine dönene kadar Dışişleri Bakanlığında hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus ScheltemaMacaristanMacaristan Dışişleri Ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5