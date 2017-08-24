Macaristan ve Hollanda arasında

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus Scheltema'nın, Macar hükümeti ve terör grupları arasında benzerlik kurmasına tepki gösterdi.

Szijjarto yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus Scheltema'nın, Macaristan'da yayımlanan "168 ora" isimli dergiye verdiği, "Araçlı saldırı her yerde olabilir ama bunların en çoğu Ortadoğu'da meydana geliyor. Ortadoğu'yu bombalamamız mı gerekiyor? Burada küreselleşmenin kaybedenlerinden oluşan bir grup aşırıcılık ve dini fanatizme yöneldi çünkü bu onlara güvenlik hissi veriyor. Macar hükümeti gibi aynı düşünce üzerinden düşman yaratıyorlar.'' şeklindeki demeci eleştirdi.

Scheltema'nın açıklamalarının "çirkin ve kabul" edilemez olduğunu belirten Szijjarto, "Büyükelçinin, Macar hükümeti ve teröristler arasında motivasyon ya da taktik açısından benzerlikler koymaya çalışmasını özellikle reddediyorum. En sert tartışmaların yaşandığı 2015 yılında bile hiç kimse böyle bir ithamda bulunmamıştı.'' ifadesini kullandı.

Szijjarto ayrıca Hollanda Büyükelçisinin ülkesine dönene kadar Dışişleri Bakanlığında hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini söyledi.