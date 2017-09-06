Macaristan ve Romanya arasında

BUDAPEŞTE (AA) - Macarsitan, Romanya'nın Mureş kentindeki Macar Katolik Lisesinin faaliyetinin askıya alınmasına tepki gösterdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Yardımcısı Levente Magyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Romanya'nın Budapeşte Büyükelçisini, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına çağırdıklarını duyurdu.

Magyar, Romanya yetkililerinin, Mureş kentindeki Macar Katolik Lisesinin faaliyetinin askıya alındığı şeklindeki açıklamalarının hayret verici olduğunu ifade etti.

Söz konusu okulun kapatılması dolayısıyla yüzlerce ailenin mağdur olduğunu öne süren Magyar, ''Macaristan, verilen bu kararı Katolik Kilisesine, Macar azınlığa, çocuklara ve ilgili ailelere yapılan bir saldırı olarak görüyor. Romanya'nın attığı bu adım kesinlikle dostane değil ve çok ağır bir adım.'' ifadesini kullandı.

Magyar, Romanya'nın söz konusu okulla ilgili problemlerin çözümü için söz verdiğini ama bu konuda herhangi bir adım atmadığını belirterek, ''Macar hükümeti, Romanya'nın uluslararası organizasyonlara, örneğin OECD üyeliğine verdiği desteği askıya alma kararı aldı. Romanya'nın OECD üyeliği ile ilgili oylama 8 Eylül'de yapılacak ve tüm üye ülkelerin onayına ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.