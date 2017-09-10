Macaristan ve Ukrayna arasında

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan, Ukrayna'daki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Tamas Menczer, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişikliğin "ayıp ve aşağılayıcı" olduğunu, ülkedeki Macar azınlığın haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini belirterek bunu iletilmesi için Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ifade etti.

Menczer, Macaristan'ın söz konusu eğitim kanununu, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) yanı sıra tüm platformlarda gündeme getireceğini kaydetti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişikliğin ülkedeki Macar azınlığın haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini belirterek "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan'ı sırtından bıçakladı.'' ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, ortaöğretim ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.



