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Macaristan'da "2'nci Kıbrıs Türk Kültür Günü" etkinliği

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2'nci Kıbrıs Türk Kültür Günü etkinliği kapsamında "Kozanın Mucizesi" adlı el işlemeleri sergisi açıldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Budapeşte Temsilciliği...

Macaristan'da

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2'nci Kıbrıs Türk Kültür Günü etkinliği kapsamında "Kozanın Mucizesi" adlı el işlemeleri sergisi açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Budapeşte Temsilciliği tarafından ülkedeki Pinter Galeria'da düzenlenen serginin açılışına, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun eşi Oya Ertuğruloğlu ve çok sayıda yabancı misyon şefi katıldı.

KKTC Budapeşte Temsilcisi Selda Çimen, açılıştaki konuşmasında, KKTC'nin Budapeşte'deki temsilciliğinin 3 yıllık geçmişi olduğunu ve bu süre zarfında temsil görevlerinin yanı sıra KKTC ile Macaristan arasındaki ticari, kültürel, spor ve eğitim alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Çimen, KKTC'nin tanıtımına katkıda bulunacak faaliyetleri de sürdürdüklerini ifade ederek, KKTC'ye özgü el işlemelerinin yer aldığı "Kozanın Mucizesi" sergisini de bu çerçevede açtıklarını söyledi.

KKTC kültürünün tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen programda davetlilere, Türk mutfağından lezzetler de ikram edildi. Sergi, 15 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

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2. Kıbrıs Türk Kültür Günü EtkinliğiKKTC Budapeşte Temsilcisi Selda ÇimenTürkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı
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