Macaristan'da

BUGAC (AA) - Macaristan'ın Bugac kentinde düzenlenen "Atalar Günü" etkinliği büyük ilgi gördü.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Macar Turan Vakfı tarafından düzenlenen "Atalar Günü" etkinliğinde, Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla anıldı.

Atilla anısına 20 metre çapında çadır kurulan etkinlikte, Türk tarihine ilişkin resimler sergilendi.

Konaklamak isteyen katılımcılar için çok sayıda geleneksel oba çadırı kuruldu.

Farklı ülkelerden katılımcıların bir araya geldiği etkinlikte, göçebe kavimlerin gelenekleri, eğlenceleri, yaşam şartları ve göçebe savaş oyunları canlandırıldı, atlı gösteriler, konserler ve okçuluk yarışmaları düzenlendi.

Katılımcı ülkelerin açtıkları standlarda kültürlerini tanıtma fırsatı bulduğu organizasyonda, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü de Türk gelenek ve göreneklerini tanıtan bir stant açtı.

TİKA Macaristan Koordinatörü Süleyman Kızıltoprak'ın burada Macar dilinde yaptığı konuşma büyük alkış aldı.

Kızıltoprak, etkinliğin çok önemli olduğunu belirterek, "Macarları, Türkler ve TİKA adına selamlıyorum. Macar Turan Vakfının tüm çalışanlarına bu harikulade festivali düzenledikleri için müteşekkir olduğumu belirtmek isterim." dedi.

Etkinliğe, Macaristan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği yetkililerinin yanı sıra Kazakistan ve Azerbaycan büyükelçileri de katıldı.