Macaristan'da gözaltına alınan aşırı sağcı Alman iade edilecek

BUDAPEŞTE (AA) - Yahudi soykırımını inkar etmek, halk arasında kin ve nefret yaymak suçlarından Almanya'da 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Macaristan'da iltica başvurusunda bulunan aşırı sağcı Horst Mahler'in Almanya'ya iade edileceği açıklandı.

Budapeşte Mahkemesinden yapılan açıklamada, Mahler'in, Yahudi soykırımını inkar etmek ve diğer suçlamalardan dolayı 15 Mayıs'ta Macaristan'ın Sopron kentinde gözaltına alındığını ve mahkemenin sanığın Almanya'ya iadesine karar verdiği belirtildi.

Almanya'da 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Mahler, daha önce yazdığı yazıları nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığını öne sürmüş, ''Viktor Orban'a, Macar halkının önderine siyasi sığınma için başvuru yaptım. Macar halkının özgürlük sevgisine güvenerek kaderimi Orban hükümetinin eline bırakıyorum.'' ifadeleriyle Macaristan'da iltica talebinde bulunmuştu.

Horst Mahler, 1970 ve 1980'li yıllarda aşırı sol görüşe sahip Kızıl Ordu Fraksiyonunun (RAF) kurucuları arasında yer alırken, 1990'lı yıllarda aşırı sağ görüşler savunmaya başlamıştı. Mahler bir gazeteye verdiği röportajda "Yaşasın Hitler" demişti.