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Macaristan'da Jobbik'e verilen para cezası

- Jobbik Genel Başkan Yardımcısı Volner: "(Başbakan) Viktor Orban, Jobbik'i kapatmaya çalışıyor, çünkü Jobbik'ten ve hesap vermekten korkuyor. Verilen karar da bunu gösteriyor"

Macaristan'da Jobbik'e verilen para cezası

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Denetleme Kurumu (ASZ), ülkede 2'nci büyük parti konumundaki Jobbik'e kestiği para cezasının 15 gün içinde ödenmesi gerektiğini açıkladı.

ASZ tarafından Macar Haber Ajansına yapılan açıklamada, kurum tarafından yapılan incelemelerde, Jobbik'in parti finansman yasağına uymayarak 331 milyon 660 bin Macar forintini yardımı kabul ettiğini ve meblağı 15 gün içinde merkezi bütçeye ödemesi gerektiğini kaydetti.

Jobbik'in 2017 yılı ilk yarısında hukuk kurallarına uymadığı kaydedilen açıklamada, partinin siyasi içerikli reklam afişleri için 2 şirket ile piyasa fiyatının çok altında reklam tabelası kira sözleşmesi imzaladığı savunuldu.

- ''ASZ'ın kararı hukuk dışı''

Jobbik Genel Başkan Yardımcısı Janos Volner, düzenlediği basın toplantısında, ASZ'ın kararının hukuk dışı olduğunu belirterek, ''(Başbakan) Viktor Orban Jobbik'i kapatmaya çalışıyor, çünkü Jobbik'ten ve hesap vermekten korkuyor. Verilen karar da bunu gösteriyor.'' diye konuştu.

ASZ tarafından verilen cezanın ödenmesi için başlattıkları kampanyada bugüne kadar yaklaşık 50 milyon Macar forinti topladıklarına da dikkati çeken Volner, ''Bu cezayı ödemek için Jobbik'in hiç parası yok. Bu yüzden kampanyaya hız vereceğiz. Verilen karar bizi maddi açıdan neredeyse yok etti. Kampanya için de para toplamamız gerekecek.'' dedi.

Jobbik, bir süre önce ASZ'nin kararını protesto etmek için eylem düzenlemiş, eyleme muhalefetten Együtt, LMP ve Momentum partilerinden yetkililer de katılarak destek vermişti.

ASZ, partiye 660 milyon Macar forinti (yaklaşık 9 milyon 600 bin TL) para cezası kesmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ASZJobbikMacaristan
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