Macaristan'da

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın Szabadbattyan kenti sanatçılarının çalışmalarından oluşan ve Osmanlı döneminden kalan bazı eserlerin çiziminin de bulunduğu ''Kula'dan Kuleye'' isimli resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen sergi açılışına Szabadbattyan Belediye Başkanı Istvan Polyak’ın yanı sıra Türk ve Macar davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Polyak, açılışta yaptığı açıklamada, Szabadbattyan şehrinde Osmanlı döneminden kalan tarihi eserlerin bulunduğunu, özellikle de tarihi kulenin hem Türk hem de Macarlar için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Polyak’ın, Osmanlı dönemindeki Szabadbattyan’ı ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Szabadbattyan ziyaretini ele alan ''Kanuni Sultan Süleyman’ın Szabadbattyan Ziyareti'' isimli sergisi de daha önce Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı tarafından açılmıştı.



