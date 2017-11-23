Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi sıra gecesi Soçi Abdullah Keleş HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım

Macaristan'da "Kula'dan Kuleye" resim sergisi

- Sergide, Osmanlı döneminden kalan bazı eserlerin çizimleri de yer alıyor

Macaristan'da

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın Szabadbattyan kenti sanatçılarının çalışmalarından oluşan ve Osmanlı döneminden kalan bazı eserlerin çiziminin de bulunduğu ''Kula'dan Kuleye'' isimli resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen sergi açılışına Szabadbattyan Belediye Başkanı Istvan Polyak’ın yanı sıra Türk ve Macar davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Polyak, açılışta yaptığı açıklamada, Szabadbattyan şehrinde Osmanlı döneminden kalan tarihi eserlerin bulunduğunu, özellikle de tarihi kulenin hem Türk hem de Macarlar için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Polyak’ın, Osmanlı dönemindeki Szabadbattyan’ı ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Szabadbattyan ziyaretini ele alan ''Kanuni Sultan Süleyman’ın Szabadbattyan Ziyareti'' isimli sergisi de daha önce Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı tarafından açılmıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MacaristanSzabadbattyanSzabadbattyan Belediye Başkanı Istvan Polyak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5