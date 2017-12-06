Macaristan'da Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen milletvekiline dava

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen Jobbik Partisi'nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili Bela Kovacs hakkında dava açıldı.

Başsavcı İmre Keresztes yaptığı açıklamada, "Kamu bütçesini zarar uğrattığı ve kamu güvenine karşı suç işlediği" iddiasıyla Kovacs hakkında dava açıldığını belirtti.

Keresztes, Kovacs'ın, Avrupa Birliği (AB) kurumları aleyhinde casusluk yaptığını ve yolsuzluk yaparak kamu bütçesini ciddi zarara uğrattığını öne sürdü.

Başsavcılık, Kovacs'ın, Rusya için casusluk yaptığı ve 4 kişi ile stajyer sözleşmesi imzaladığı halde bu kişilerin Brüksel'e gitmedikleri ve hiçbir iş yapmadıkları iddiaları dolayısıyla AP'den Kovacs'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti.

AP, 14 Ekim 2015'te de Macaristan Başsavcılığının talebi üzerine Kovacs'ın dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Kovacs'ın, Rus diplomatlarla sık sık temas kurduğu ve her ay bir defa Moskova'yı ziyaret ettiği ileri sürülmüştü.



