BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, ABD'li milyarder George Soros'un sığınmacı krizinde attığı adımların Macaristan'ın ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit ettiğini belirterek, ''Macar hükümetinin George Soros ile sorunu var.'' dedi.

Lazar, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Soros'un finanse ettiği Macaristan'ın prestijli üniversitelerinden Orta Avrupa Üniversitesini (CEU) de kapsayan, Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyetini zorlaştıran yasaya yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

CEU'da eğitim gören öğrenci ya da öğretmenlerle herhangi bir sorunları olmadığını belirten Lazar, ''Macar hükümetinin George Soros ile sorunu var. Bunun CEU ya da orada eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerle herhangi bir ilgisi yok. ABD'li iş adamının göçmenlikle ilgili düşünceleri yüzünden tartışma söz konusu ama iki olayı ayırmak gerek. Geçtiğimiz yıllarda George Soros'un yasa dışı göçmenlikle ilgili attığı adımlar Macaristan'ın ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit ediyor. Birisinin sığınmacıları organize edip sınırlarımıza getirmesini ve bizi zorlamasını kabul edemeyiz.'' şeklinde konuştu.

Macar hükümetinin göçmenleri durdurmak istediğini, Soros'un ise aksine göçmenleri organize ettiğini savunan Lazar, Soros'a bağlı kuruluşların Macar devletine dava açarak sınırlarını açmaya zorlamaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Mecliste salı günü kabul edilen yüksek öğretim kurumları hakkında kabul edilen yasanın eğitim özgürlüğünü ve üniversitelerin özerkliğini kısıtlamadığını da ileri süren Lazar, ''Bu konuda Brüksel'e, Washington'a ve Berlin'e cevap vermeye hazırız. George Soros'un ağı Brüksel'i, Washington'u ve Berlin'i ciddi baskı altına alarak Macaristan karşıtı lobi yürütüyor.'' dedi.

- Macaristan'da "Soros etkisi" tartışması

Macaristan meclisinde salı günü kabul edilen yasa ile Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyeti zorlaştırılmıştı.

Hükümetin yasal düzenlemeyle Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği, ülkedeki en prestijli üniversitelerden Orta Avrupa Üniversitenin (CEU) çalışmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.

Başbakan Viktor Orban, konuya dair, ülkede Soros'un üniversitesi dahil birçok uluslararası üniversitenin yasaları ihlal ettiğini, bunun sahtekarlık olduğu açıklamasını yapmıştı.

Hükümet, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının (STK) da Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını öne sürüyor.

Söz konusu STK'lar ise Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkardıkları için Macar hükümeti tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.