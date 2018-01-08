Macaristan'da Türk kültürü tanıtım etkinliği

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de faaliyet gösteren Szivarvany anaokulu öğrencilerine yönelik Türk kültürü tanıtım programları düzenlenecek.
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Pendik Belediyesi'nin Macaristan'daki kardeş şehri olan Kispest Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Szivarvany anaokulu öğrencilerine yönelik Türk kültürünü tanıtımı programları düzenleyeceğini bildirdi.
YEE tarafından yapılan açıklamada, 4 ay sürecek programda anaokulu öğrencilerine, Türk yemekleri, atasözleri, halk dansları ve masallarının tanıtılacağı kaydedildi.
Programın, Kispest Belediyesi ve YEE tarafından desteklendiği belirtildi.