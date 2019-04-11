Macaristan'da Türk-Macar İş Forumu

BUDAPEŞTE (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Ticaret Bakanlığının desteği ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk-Macar İş Forumu düzenledi.

Forumda DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı Osman Şahbaz ve Macaristan Ticaret Odasına bağlı Türk-Macar İkili İş Konseyi Başkanı Andras Rev konuşma yaptı.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, Macaristan'da inşaat sektöründe boşluk olduğunu, bu konuda başta inşaat ve mobilya sektörü olmak üzere acil eylem planıyla girişim başlatılması gerektiğini söyledi.

Gürdoğan, Türk Ticaret Merkezi konseptini, Avrupa Birliği'nin (AB) KOBİ ihtiyacını göz önünde bulundurarak gözden geçirip depo, mağaza gibi Türk organize sanayi anlayışıyla merkezler kurulması gerektiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Türk mallarının bir kısmı burada imal edilerek, vergisel avantajlardan da yararlanarak, başta inşaat ve mobilya sektörü olmak üzere, acil eylem planıyla girişimin başlaması gerekiyor. Yoksa yarın Çinlilerin bu ve buna benzer pazarlarda edineceği üstünlüğü çok zor telafi ederiz. Sözün özü, yarın çok geç olabilir."

Fuar kapsamında, Türkiye'den gelen 12 inşaat malzemesi üreticisi firma, 30'un üzerindeki Macar şirketle 100'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Büyük ilgi gören fuarı, Budapeşte ticaret müşavirleri Ayşe Başak Araslı ile Meral Şengül'ün yanı sıra Macaristan'ın eski Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss de ziyaret etti.

AA muhabirine açıklama yapan Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı Şahbaz, DKİB üyelerinin Macaristan'ı ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Macaristan'ın yabancı yatırımcıya ciddi oranda hibe şeklinde yatırım teşviği verdiğini aktaran Şahbaz, 2004'ten bu yana AB üyesi olan Macaristan'ın, Avrupa'nın göbeğindeki bir ülke olarak lojistik merkezi ve yatırım anlamında oldukça avantajlı durumda bulunduğunu söyledi.

Türkiye ve Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda ciddi şekilde artarak 3 milyar dolar seviyelerine ulaştığını aktaran Şahbaz, ülkede Türk girişimciler için dikkate değer cazip fırsatlar bulunduğunu kaydetti.