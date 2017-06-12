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Macaristan'dan Brüksel'e yetki tepkisi

- Macaristan Başbakanı Orban: - "Bugün Macarların çoğunluğu Brüksel'in ata ters bindiğini düşünüyor. Brüksel'in elimizden yönetimi almasına ve zorunlu göçmen kabul programlarını dikte etmesine izin veremeyiz"

Macaristan'dan Brüksel'e yetki tepkisi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Brüksel'den ibaret olmadığını, bilakis bağımsız ve gönüllü Avrupa ülkelerinin AB'yi oluşturduğunu belirterek ''Bugün Macarların çoğunluğu Brüksel'in ata ters bindiğini düşünüyor.'' dedi.

Başbakan Orban, Macaristan Ulusal Meclisinde yaptığı konuşmada, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin üye ülkelerden daha fazla yetki almaya çalıştığını öne süren ve buna tepki gösteren Orban, ''Bugün Macarların çoğunluğu Brüksel'in ata ters bindiğini düşünüyor. Brüksel'in elimizden yönetimi almasına ve zorunlu göçmen kabul programlarını dikte etmesine izin veremeyiz.'' diye konuştu.

Brüksel'de, Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros'un sözünün kabul edildiğini savunan Orban, ''Bugün Brüksel'de, milyonlarca insanı yoksulluğa sürükleyen spekülatörün ne yapılması gerektiğine karar vermesi saçmalık. Bugün AB liderleri, Avrupa'ya ne yapması gerektiğini söyleyen George Soros'un önünde eğiliyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Macaristan-Sırbistan sınır kapısında 2015'te polis ile sığınmacılar arasında çıkan arbedede gözaltına alınıp, daha sonra terör suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen Suriyeli Ahmed H. olayının Avrupa Parlamentosunun (AP) Macaristan hakkındaki raporunda yer almasına da tepki gösteren Orban, ''Brüksel açık bir şekilde teröristlerin tarafını tutuyor, bu kabul edilemez.'' yorumunu yaptı.

Orban ayrıca sığınmacı girişlerini durdurmak için Macaristan'ın güney sınırlarına çektiği jiletli tel örgülerin başbakan olduğu sürece yerinde kalacağını söyledi.


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ABBrükselGeorge SorosMacaristanMacaristan Başbakanı Viktor OrbanSığınmacı Krizi
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